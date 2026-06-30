Mayores sin aire acondicionado en la residencia Sa Serra en plena ola de calor de Ibiza, denuncia el PSOE

El PSOE ha denunciado públicamente la situación que, según asegura, se vive en la Residencia Sa Serra, en Sant Antoni de Portmany, donde los residentes de las plantas 1 y 2 llevarían más de un mes sin aire acondicionado en las habitaciones y en las zonas comunes.

Según los socialistas, el sistema de climatización solo funciona actualmente en la cocina y en la cafetería de la planta baja. El partido afirma que la información procede de residentes y trabajadores del centro y sostiene que este lunes se intentó reparar la avería sin éxito. Además, según la misma versión, la dirección de la residencia habría comunicado este martes a las familias que la solución depende del Govern balear, que gestiona el centro, y que se desconoce cuándo quedará resuelto el problema.

El PSOE considera “absolutamente inaceptable” que, coincidiendo con la primera ola de calor del verano, haya personas mayores y en situación de dependencia que estén soportando altas temperaturas sin climatización en sus habitaciones y en las zonas comunes. Los socialistas critican que, ante esta situación, la dirección del centro se limite, según señalan, a trasladar la responsabilidad a Palma.

A la falta de aire acondicionado, el PSOE suma otras denuncias sobre el funcionamiento de Sa Serra. Según el partido, también se habrían detectado carencias en la alimentación de los usuarios, con episodios en los que no se habrían podido garantizar menús específicos para personas con necesidades especiales, como dietas altas en proteínas. Los socialistas aseguran igualmente que el centro padece falta de material básico de cocina y de utensilios de limpieza, una reclamación que, según afirman, se mantiene sin respuesta desde hace tiempo.

Falta de personal sin cubrir bajas ni vacantes

Otra de las cuestiones señaladas por el PSOE es la falta de personal. El partido alerta de que en Sa Serra no se estarían cubriendo bajas ni vacantes, con carencias que considera especialmente graves en los servicios de limpieza y auxiliares. Según la denuncia socialista, el centro cuenta con un único celador, que queda sin sustituto cuando disfruta de vacaciones. Además, el PSOE afirma que en varias ocasiones una sola enfermera habría tenido que asumir toda la atención del centro, cuando la normativa exige que haya siempre dos. Tanto el Grupo Municipal del PSOE en Sant Antoni como el Grupo del PSOE en el Consell de Ibiza exigen explicaciones inmediatas y medidas urgentes ante una situación que califican de “insostenible” para las personas residentes.

El conseller socialista Víctor Torres ha reclamado al Govern balear y al Consell Insular de Ibiza que resuelvan de forma urgente los problemas que, según el PSOE, sufren residentes y trabajadores de Sa Serra. “Las personas mayores y dependientes de Ibiza merecen unas condiciones y un trato dignos, y los profesionales unas condiciones laborales adecuadas y recursos suficientes para desarrollar su trabajo, no excusas ni pasarse la pelota de una institución a otra”, ha advertido Torres.

Para el PSOE, lo que ocurre en Sa Serra “no es un caso aislado”, sino la confirmación de una situación de “dejación” que, según los socialistas, se repite en las residencias de Ibiza. El partido atribuye esta situación tanto a la “nefasta gestión” del Govern balear del Partido Popular como a la “dejación” del Consell Insular presidido por Vicent Marí, al que recuerda que corresponde la responsabilidad de inspección y sanción.

En este sentido, los socialistas recuerdan el caso de la residencia privada Colisée-Sa Residència, donde, según señalan, durante años se acumularon denuncias de familias por deshidrataciones, errores de medicación, falta de personal cualificado y uso irregular de sujeciones físicas. El PSOE critica que el Consell acabara imponiendo una sanción de solo 12.001 euros, después de haber anunciado que podría alcanzar los 600.000 euros e incluso de advertir sobre un posible cierre del centro por las graves irregularidades detectadas, una medida que finalmente tampoco se adoptó.

El PSOE también alude a las denuncias recogidas por trabajadores y trabajadoras del Hospital Residencia Asistida de Cas Serres, relacionadas con la falta de personal y la degradación de la atención a los residentes, que los socialistas atribuyen al Consell Insular de Vicent Marí.

La formación recuerda además que Marí, según denuncia, ha incumplido su compromiso de asumir la gestión directa de las residencias insulares Sa Serra, Can Blai y Can Raspalls para garantizar su calidad y el control público desde Ibiza.

“Después de dos legislaturas, lo único que ha hecho Vicent Marí es pagar la nómina de un director insular que cobraba más que el mismo presidente, supuestamente para crear el Institut d’Afers Socials y recuperar la gestión de las residencias, cosa que no hizo, y ahora poner en nómina a un supuesto ‘coordinador’ de las residencias, que por lo que vemos coordina más bien poco o nada”, ha criticado el PSOE. “Ni gestión de las residencias que tenemos, ni control del servicio que reciben los residentes en los centros públicos y privados, ni nuevas plazas de residencias. El fracaso de Vicent Marí en lo que debería ser una absoluta prioridad, como es la atención a las personas mayores y dependientes de nuestra isla, no puede ser más clamoroso”, ha manifestado Víctor Torres.