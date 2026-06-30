Llama la atención: el aumento en un 1,9% en el número de los afiliados a la Seguridad Social en Ibiza y Formentera los primeros cinco meses del año

El incremento durante los cinco primeros meses del año en un 1,9% del número de afiliados a la Seguridad Social en las Pitiusas. La isla de Ibiza alcanzó los 93.206 en el conjunto del régimen, lo que representa 1.699 más que a finales de mayo del año pasado. Vila es el municipio pitiuso en el que más crecen los cotizantes, cuyo repunte confirma que el inicio de la temporada turística, como cada año, ha provocado un crecimiento en la actividad laboral en las islas, aunque a un ritmo contenido.

Llama la atención

Que el Govern lleve nada menos que nueve meses esperando la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a su solicitud para modificar el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras para introducir en él a las serpientes de la familia de los colúbridos, que han invadido las islas.

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El refuerzo por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària del dispositivo de control y erradicación de las fiestas ilegales que se celebran en villas privadas. El sábado, y con ayuda de la Guardia Civil, identificaron 24 vehículos e incoaron cuatro denuncias por infracciones de tráfico. Además, un conductor huyó y no pudo ser detenido.