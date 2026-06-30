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Lara Lasry, creadora de contenido, sobre los motivos por los que vivir en Ibiza no es para cualquiera: "Puedes tener trabajo, amigos y dinero, y aun así no tener dónde vivir"

Vivir en Ibiza presenta retos como la escasez de vivienda, el elevado coste de vida y la intensidad emocional, según la influencer Lola Lasry

La influencer en uno de los fragmentos de un vídeo de sus redes sociales.

La influencer en uno de los fragmentos de un vídeo de sus redes sociales. / Instagram

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Ibiza suele asociarse con playas de ensueño, atardeceres espectaculares y una vida que parece sacada de una postal. Sin embargo, la creadora de contenido Lola Lasry (@lolalasry) ha querido desmontar parte de ese mito. En un vídeo publicado en sus redes sociales, enumera las cinco razones por las que vivir en la isla "no es para cualquiera".

La influencer comienza con uno de los grandes quebraderos de cabeza de quienes residen en Ibiza: encontrar una vivienda. Según explica, da igual que tengas trabajo, dinero o conocidos en la isla. Conseguir una casa puede convertirse en una misión casi imposible. "Puedes tener trabajo, amigos y dinero, y aun así no tener dónde vivir", resume.

El segundo punto, señala, tampoco sorprende a quienes conocen la isla: "Es ridículamente cara". El alquiler, el coche, la compra o cualquier plan de ocio disparan el presupuesto. Además, Lasry asegura que la estabilidad laboral tampoco siempre acompaña. "Una semana aparecen oportunidades por todos lados y a la siguiente quieren pagarte con visibilidad, ropa o buena energía", comenta con ironía.

La intensidad de la isla ocupa el tercer puesto de su lista. Para la creadora de contenido, en Ibiza "todo se vive al máximo". Las relaciones avanzan a toda velocidad, las emociones se multiplican y el estado de ánimo cambia de un extremo a otro en muy poco tiempo.

Otro de los retos consiste en poner límites. Lasry explica que siempre surge un plan apetecible: una playa, una inauguración, una fiesta o una invitación de última hora. Por eso insiste en la importancia de crear una rutina propia "si no quieres que la isla acabe con tu tiempo, tu energía y también con tu cuenta bancaria".

Por último, la influencer habla de las dos Ibizas que conviven en el mismo lugar. Por un lado, sitúa la isla del postureo, el lujo, la fiesta y las apariencias. Por otro, destaca una versión "mucho más tranquila", conectada con la naturaleza, las calas, el campo y un ritmo de vida pausado. "En algún momento tienes que decidir cuál quieres habitar", reflexiona.

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Lasry termina el vídeo con una confesión personal. Reconoce que llegó a Ibiza por su belleza, aunque la experiencia le ha enseñado mucho más de lo que esperaba. De hecho, cuenta que ahora mismo se encuentra entre casas y que duerme de forma temporal en el barco de un amigo. Eso sí, incluso esa situación tiene su lado positivo. "De alguna manera, hace que todo parezca cinematográfico", concluye.

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