La izquierda de Ibiza ya mantiene contactos "informales" de cara a las elecciones de 2027

La izquierda ibicenca empieza a moverse para saber si se presentará o no unida a los comicios insulares y municipales que se celebrarán a finales de mayo de 2027 (dentro de menos de once meses), de momento mediante conversaciones informales entre algunos de sus principales líderes, más para tantearse que para llegar ya a acuerdos firmes. Pero ya hay movimiento, hasta el punto de que Vicent Roselló, secretario general de los socialistas ibicencos, se atreve a aventurar que, de aquí a la llegada del otoño, se moverán fichas, en un sentido o en otro.

"No hay nada claro aún. Hubo una serie de conversaciones, más o menos informales [entre los partidos]. Y la idea es continuar hablando con el objetivo de saber si se pudiera hacer alguna cosa seria, un pacto preelectoral de cara a los próximos comicios. Pero no hay nada cerrado, ni nada acordado", indica Roselló, quien explica que esos contactos estarán también supeditados al calendario de su propia formación: "Esto va en la línea de las primarias, que se aprobaron el sábado en el Comité Federal del PSOE. Hay tres ventanas para presentar los candidatos al Consell y a ciudades de más de 50.000 habitantes. Se abren en el mes de julio, en septiembre y en noviembre. Nosotros valoramos hacer nuestras primarias en el mes de septiembre, tanto para el Consell como para los ayuntamientos”.

"Toca tomar decisiones"

Mientras, recogerán "información para saber cómo se evoluciona hacia un pacto de izquierdas". "Ahora -añade- sí que empieza el momento de tensión, de hablar y de saber exactamente qué camino se quiere coger. Entiendo que durante los meses de julio o septiembre tendremos noticias sobre cuál es el futuro. Siempre hemos estado en contacto, hablando, pero ahora toca tomar decisiones". Mantienen esos contactos, sobre todo, por su nexo en común: el senador pitiuso, Juanjo Ferrer.

En esas primarias, el PSOE presentará a sus candidatos. Si finalmente se alcanzara un pacto de izquierdas, el orden y los nombres en las listas "se tendrían que abordar luego, en el seno de reuniones más formales, si es que cristaliza la coalición de izquierdas".

Hay un asunto que puede actuar de acelerante de esa alianza política: las medidas aprobadas "por el Partido Popular y Vox en los últimos plenarios [celebrados en los ayuntamientos el pasado jueves] para urbanizar suelo de transición, que es suelo rústico", con el pretexto de paliar la escasez de vivienda. Al socialista Vicent Roselló no se le escapa que si hay algo que une, ahora más que nunca en los últimos años, a la izquierda es ese tema, igual que antaño lo fueron las autovías o el campo de golf de Cala d’Hort. El urbanismo, de nuevo como bandera de la izquierda en unos comicios.

Consultas en Ara

La izquierda a la izquierda del PSOE no parece, sin embargo, muy emocionada con reeditar una coalición. Josep Antoni Prats, portavoz de Ara y único cargo político de esta formación en un Consistorio de Ibiza, cree que se les echa el tiempo encima y que deberían "comenzar a tener reuniones" al respecto, si bien no tiene claro que dentro de su partido estén por la labor de coaligarse: "Me preocupa mucho cómo se puede tomar nuestra militancia un pacto. Así que primero quiero consultar a nuestra gente para saber cuál es su opinión. Después ya decidiremos si tenemos que hacer reuniones [para una posible coalición]. Pero antes quiero ver si están de acuerdo, porque, la verdad, es que no es una situación muy cómoda ahora mismo hablar con según qué partido progresista. Más de uno, incluso. Uno, el PSOE, porque no está en su mejor situación de imagen, y otro, Podemos, porque también ha hecho algunas cosas en temas lingüísticos un poco extrañas". Prats anuncia que celebrarán esa asamblea "probablemente durante julio", a modo de sondeo para saber cómo están los ánimos.

“Hay coincidencias”, como el rechazo a la urbanización del suelo de transición, que ha escocido mucho en la izquierda y la ha hecho converger en una misma dirección: enfrentarse a cara de perro con los populares

Óscar Rodríguez, conseller insular en Ibiza de Unidas Podemos, comenta que, de momento, en lo que trabajan más a fondo todos los partidos de izquierda es "en el seguimiento de la labor del senador". Reconoce que han hablado (en febrero al menos) con Ara, que su "prioridad siempre es la candidatura a la izquierda del PSOE" y que, hasta ahora, no han tenido más que "contactos informales". Eso sí, como apunta el líder de los socialistas ibicencos, reconoce que han "presentado bastantes cosas conjuntas últimamente en el Consell y en ayuntamientos, con el PSOE y con Podemos", y que "hay coincidencias" entre todos ellos, como el rechazo a la urbanización del suelo de transición, que ha escocido mucho en la izquierda y la ha hecho converger en una misma dirección: enfrentarse a cara de perro con los populares. "La prioridad es intentar defender el territorio de los ataques que está recibiendo del PP", comenta Rodríguez.

"Ya queda un año [para los comicios] y hay que ponerse serios. No descartamos nada. Nuestra prioridad está clarísima, siempre ha sido el pacto de la izquierda alternativa. Y si se abre la posibilidad con el PSOE, evidentemente lo estudiaremos y lo trabajaremos, sabiendo, claro, que es más complicado con los socialistas porque hay más discrepancias en muchas cosas. Pero no nos cerramos en absoluto", explica el conseller de UP y miembro de Izquierda Unida. Por su parte, Guadalupe Nauda, edil de UP en Vila y perteneciente a Podemos, explica que "con el PSOE ha habido conversaciones más a nivel personal; pero no como partido".

Juanjo Ferrer: o todos o nada

Y luego está el senador pitiuso, Juanjo Ferrer, que llegó a la Cámara Alta gracias a una colación de izquierdas y que ahora deja su puesto a la candidata de Formentera: "Sé que ha habido contactos, pero a mí nadie me ha dicho nada. Ni me han llamado, ni nada". Eso sí, tiene clara una cosa: si quieren contar con él como candidato para las elecciones de 2027, quien sabe si para encabezar la lista a la presidencia del Consell, tendrá que ser en una coalición de todos los partidos. Todos: "Siempre les he dicho que tienen que renovar la coalición. No estaría bien que me fuera solo a una parte de la coalición actual. Por ejemplo, no me iría a una sin el PSOE. Sólo participaría si estuvieran todos en esa alianza, no solo una parte", recalca, al tiempo que indica que tampoco tiene "ansia para continuar en política".