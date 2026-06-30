Una 'influencer' valenciana muestra cómo disfrutar de Ibiza en 24 horas con niños y sin reservar hotel

La creadora de contenido valenciana @anngegal ha compartido en Instagram un vídeo en el que relata el primer día de una escapada de 24 horas por Ibiza con sus tres hijos y sin reservar hotel, una publicación que llama la atención de las familias por una forma diferente de descubrir la isla.

«Nos vamos a Ibiza con niños y sin hotel. Todo empezó el viernes por la noche en el puerto», explica la influencer al inicio del vídeo. La familia embarca en un ferri nocturno con camarote y llega a Ibiza a las cinco y media de la madrugada con un objetivo claro: contemplar el amanecer en Cala d'en Serra. Allí desayunan frente al mar, un momento que la creadora de contenido define como uno de esos recuerdos «que se quedan grabados para siempre». «No sé si mis hijos lo recordarán, pero yo sí», asegura.

La siguiente parada es Portinatx, donde destacan el agua cristalina, la tranquilidad de la playa a primera hora de la mañana y la posibilidad de disfrutar del baño prácticamente en solitario. «Aquí entendí por qué sigue siendo nuestra playa favorita de toda la isla», asegura.

Tras pasar la mañana en la playa, la familia hace una parada para comer en una pizzería, de la que destaca tanto las pizzas como otros platos de la carta. Después aprovechan las instalaciones de un camping para ducharse antes de continuar la ruta por la isla.

El momento más especial

La jornada concluye en Dalt Vila, donde la influencer asegura que el ambiente cambia por completo al caer la noche. Tras asistir a un espectáculo de teatro y recorrer el casco histórico, el momento más especial llega al subir al mirador de la ciudad amurallada. «No os imagináis la cantidad de veces que había soñado con estar allí con mis hijos. Y por fin se hizo realidad», afirma.