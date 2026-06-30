Redes sociales
Una 'influencer' valenciana muestra cómo disfrutar de Ibiza en 24 horas con niños y sin reservar hotel
El vídeo propone una escapada exprés por algunos de los rincones más emblemáticos del norte de la isla y Dalt Vila
La creadora de contenido valenciana @anngegal ha compartido en Instagram un vídeo en el que relata el primer día de una escapada de 24 horas por Ibiza con sus tres hijos y sin reservar hotel, una publicación que llama la atención de las familias por una forma diferente de descubrir la isla.
«Nos vamos a Ibiza con niños y sin hotel. Todo empezó el viernes por la noche en el puerto», explica la influencer al inicio del vídeo. La familia embarca en un ferri nocturno con camarote y llega a Ibiza a las cinco y media de la madrugada con un objetivo claro: contemplar el amanecer en Cala d'en Serra. Allí desayunan frente al mar, un momento que la creadora de contenido define como uno de esos recuerdos «que se quedan grabados para siempre». «No sé si mis hijos lo recordarán, pero yo sí», asegura.
La siguiente parada es Portinatx, donde destacan el agua cristalina, la tranquilidad de la playa a primera hora de la mañana y la posibilidad de disfrutar del baño prácticamente en solitario. «Aquí entendí por qué sigue siendo nuestra playa favorita de toda la isla», asegura.
Tras pasar la mañana en la playa, la familia hace una parada para comer en una pizzería, de la que destaca tanto las pizzas como otros platos de la carta. Después aprovechan las instalaciones de un camping para ducharse antes de continuar la ruta por la isla.
El momento más especial
La jornada concluye en Dalt Vila, donde la influencer asegura que el ambiente cambia por completo al caer la noche. Tras asistir a un espectáculo de teatro y recorrer el casco histórico, el momento más especial llega al subir al mirador de la ciudad amurallada. «No os imagináis la cantidad de veces que había soñado con estar allí con mis hijos. Y por fin se hizo realidad», afirma.
- Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Luz verde para edificar en suelo rústico en toda la isla de Ibiza menos en Sant Joan
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros