Un influencer promociona un lugar en Ibiza donde murió un joven al no poder salir del agua

Un conocido influencer ha vuelto a compartir en Instagram un vídeo grabado hace años en s’Ullal de Coloms, enclave del norte de Ibiza conocido popularmente como la "Cueva de la Luz", al que califica como uno de sus «sitios favoritos del mundo». «Este vídeo fue grabado hace años, pero me apetecía resubirlo porque me parece precioso», explica en la publicación, que muestra un punto desde el que algunas personas se lanzan al mar pese a su peligrosidad.

La publicación ha generado críticas por la imprudencia que supone promocionar este enclave, señalado por los servicios de emergencia como un punto especialmente conflictivo. En la zona se han producido accidentes por saltos al agua con malas caídas, dificultades para volver a subir por la cuerda instalada para salir del agujero, desorientación durante el regreso de la ruta, torceduras por el uso de calzado inadecuado y agotamiento físico por la exigencia del recorrido, según informaron los Bomberos de Ibiza en un estudio de zonas de riesgo hace tres años.

Los Bomberos adviertieron entonces de que s’Ullal de Coloms es uno de los puntos de riesgo de la isla cuya afluencia se ha visto incrementada por la difusión en redes sociales. En 2023, un joven médico residente en Ibiza perdió la vida tras lanzarse al agua y no poder salir debido a la dificultad para acceder de nuevo a las rocas. La zona está señalizada como muy peligrosa.

Interior de Ullal de Coloms. / Joan Costa

Entre los comentarios de la publicación, un usuario advierte del riesgo que supone este enclave y recuerda que está prohibido saltar desde ese punto. «Está prohibido saltar al agua desde ahí. Hay personas que han fallecido en ese lugar. La gente salta y luego no sabe cómo salir y tienen que llamar a los equipos de emergencia. Por favor, hagan las cosas con cabeza y precaución», escribe.

En febrero de 2024, el Ayuntamiento de Sant Antoni, en colaboración con los Bomberos de Ibiza, instaló un cartel en la cueva para informar de que está prohibido saltar al agua. Las autoridades adoptaron esta medida para tratar de frenar los numerosos accidentes registrados en la zona, que además carece de cobertura de telefonía móvil.

Imagen aérea de s'Ulla de na Coloms / Bomberos de Ibiza

Zona de riesgo

S’Ullal de Coloms se encuentra en la costa de es Amunts y forma parte de un espacio protegido de la Xarxa Natura 2000. Este enclave es una de las seis zonas de riesgo de Ibiza identificadas por el Grupo de Rescate Vertical de los Bomberos en un estudio publicado en noviembre de 2023.

Grupo de Rescate Vertical de los bomberos de Ibiza en un rescate en Ullal de na Coloms. / Bomberos de Ibiza

El 12 de noviembre de ese mismo año fue localizado bajo el mar el cuerpo sin vida de A. F. C., un joven colombiano de 28 años que había desaparecido dos días antes mientras hacía senderismo con dos amigos. En un momento de la ruta, decidió lanzarse al mar por esta peligrosa abertura en la roca «de repente» y «sin avisar» a sus acompañantes. Sus amigos le recriminaron la temeridad por la peligrosidad del enclave e intentaron rescatarlo sin éxito.