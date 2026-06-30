Tributos
Ibiza abre el plazo para pagar los impuestos municipales de 2026: IBI, basuras, agua, vehículo...
El plazo voluntario para abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, vehículos y tasas de agua y basuras se extiende hasta el 30 de septiembre de 2026
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el periodo voluntario de pago de los tributos municipales correspondientes al ejercicio 2026 comenzará este martes, 1 de julio, y finalizará el 30 de septiembre, ambos incluidos. Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas bancarias el próximo 4 de agosto de 2026. El Consistorio recuerda, además, que ya no se envían avisos de pago en formato papel. Las personas contribuyentes pueden descargar estos avisos a través del portal web municipal, www.eivissa.es, en el apartado de pago de impuestos.
El plazo afecta a los tributos municipales de vencimiento periódico y notificación colectiva. Entre ellos se encuentran el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Actividades Económicas.
También se incluyen las exacciones municipales unificadas sobre inmuebles, que comprenden la tasa por recogida de basuras, la tasa por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento y los recibos del servicio municipal de aguas, en la parte correspondiente al saneamiento. En el caso de comercios, industrias y actividades profesionales, el periodo voluntario afecta también a las exacciones municipales unificadas, que incluyen la tasa por recogida de basuras y la tasa por entrada de vehículos y reserva de aparcamiento.
Alerta: no se envían notificaciones
Desde hace dos años, el Ayuntamiento de Ibiza no envía notificaciones a los hogares con la información sobre el periodo de pago, lo que ya ha causado víctimas fiscales: personas que durante estos años estaban esperando la carta para pagar los impuestos y que sufrieron recargos al no pagar en plazo. Además, el año en que Vila dejó de mandar notificaciones a los contribuyentes adelantó el periodo de pago, lo que pilló a no pocos vecinos desprevenidos y con un siete en su economía doméstica.
Los contribuyentes pueden realizar el pago de sus obligaciones tributarias de manera presencial en las oficinas del Servicio de Recaudación Municipal, situadas en la calle Canarias, 35, primera planta. El horario de atención es de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, durante todo el periodo voluntario.
Los tributos también pueden abonarse a través de cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria municipal. Estas entidades son Banco Sabadell, CaixaBank, Banco Santander, Banca March, BBVA, Cajamar y Colonya Caixa Pollença.
Para cualquier consulta o aclaración relacionada con los documentos de cobro o con el procedimiento de pago, las personas interesadas pueden dirigirse al Departamento de Gestión Tributaria o a la Tesorería Municipal, ambos ubicados también en la calle Canarias, 35, bajos.
El Ayuntamiento recuerda que, una vez finalizado el periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo el 1 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, las cantidades pendientes se exigirán mediante el procedimiento de apremio, con los correspondientes recargos y costes.
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