Experimentos, robots y juegos: Ibiza acerca la ciencia a los niños

La jornada 'Aventura Científica: descubre la ciencia jugando con la Fundació Sa Nostra' reunió el pasado viernes a 25 alumnos de 4º a 6º de Primaria en la sede universitaria de Ibiza y Formentera, donde participaron en una mañana de experimentos, robótica, programación y actividades científicas guiadas por especialistas de la UIB.

La Fundació Sa Nostra, en colaboración con la Oficina del Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB), ha celebrado esta iniciativa con el objetivo de acercar la ciencia a los más pequeños a través de la experimentación, el juego y la participación activa. Según la entidad, la actividad concluyó con "una gran participación y entusiasmo".

La práctica despertó la curiosidad de los alumnos por las posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología. / Fundació Sa Nostra

Durante la jornada, los niños se convirtieron, según explica la organización, en "auténticos científicos y científicas" mediante experimentos de física y química. También participaron en actividades de robótica y programación. El enfoque práctico permitió a los participantes comprender fenómenos científicos presentes en su día a día y despertar su curiosidad por las posibilidades que ofrecen la ciencia y la tecnología.

Además de los contenidos científicos, la actividad sirvió también para acercar a los participantes al mundo universitario y darles a conocer diferentes itinerarios formativos y oportunidades profesionales vinculadas a los estudios STEM (el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), con la finalidad de fomentar futuras vocaciones científicas y tecnológicas.

Los alumnos participantes con sus diplomas. / Fundació Sa Nostra

La Fundació Sa Nostra destaca que el aprendizaje basado en la experimentación, la manipulación directa de materiales y el trabajo cooperativo favoreció el desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. La entidad sostiene que la jornada fue "una experiencia educativa enriquecedora y muy bien valorada tanto por los participantes como por los responsables de la actividad".

La iniciativa se enmarca dentro de las actividades SeràsUIB de la Oficina PortUIB y, según la Fundació Sa Nostra, "reafirma el compromiso compartido de la UIB y la Fundació Sa Nostra con la divulgación científica y el acercamiento del conocimiento a la sociedad, especialmente entre los más jóvenes".

La Fundació Sa Nostra afirma que "la excelente acogida y el entusiasmo mostrado por los niños ponen de manifiesto el interés creciente por iniciativas que fomentan el aprendizaje científico desde una perspectiva práctica, participativa y motivadora".