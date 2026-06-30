Educación
Eva Rey y Ana María Abad, profesoras de Santa Eulària, se despiden de las aulas por jubilación
Dos profesoras del municipio han recibido un reconocimiento del Ayuntamiento de Santa Eulària por su "compromiso y vocación" tras una vida profesional dedicada a la enseñanza.
La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, y la concejala de Educación, Marisol Ferrer, han conmemorado la trayectoria profesional de dos docentes de su municipio, Eva Rey y Ana María Abad, con motivo de su jubilación. El Ayuntamiento ha querido reconocer toda una vida dedicada a la educación y a la formación de generaciones de alumnos del municipio.
Durante el acto se les ha agradecido su "compromiso, dedicación y vocación docente" y se les ha entregado una placa conmemorativa y un lote de libros como muestra de agradecimiento. Eva Rey ha desarrollado su labor en la Escuela de Adultos de Santa Eulària y durante 17 años en el colegio Santa Eulària, mientras que Ana María Abad ha ejercido como profesora en el instituto Quartó des Rei.
El Consistorio ha querido poner en valor su contribución a la educación y al futuro del municipio, así como el compromiso que ambas han demostrado con la enseñanza a lo largo de su trayectoria profesional.
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