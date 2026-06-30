Golpe al narcotráfico en Ibiza: la Policía desarticula una organización criminal e interviene 72 kilos de drogas

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una infraestructura criminal dedicada presuntamente a introducir importantes cantidades de drogas sintéticas en Ibiza desde Países Bajos mediante el transporte de maletas cargadas. Además, han detenido a dos personas como presuntas responsables de un delito de tráfico de drogas, ambas ingresadas en prisión.

La operación se ha saldado con dos registros. En Ibiza, los agentes han intervenido 50 kilos de ketamina y 22 kilos de éxtasis, además de 1.500 euros en efectivo. En la ciudad de Róterdam, en Países Bajos, las autoridades neerlandesas se han incautado de aproximadamente 100 kilos de MDMA y 1.100 kilos (más de una tonelada) de precursores químicos, según informa la Policía Nacional.

La investigación permitió identificar a un hombre encargado de labores logísticas relacionadas con la introducción de droga en la isla. Durante las primeras pesquisas, los investigadores detectaron que el sospechoso realizaba constantes desplazamientos desde distintos aeropuertos neerlandeses con destino a Ibiza y regresaba de nuevo a los pocos días, lo que levantó las sospechas sobre su posible implicación en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas.

Imagen del operativo policial. / P.N.

Registro en Ibiza

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia sobre el investigado, localizaron la vivienda que utilizaba temporalmente en Ibiza y observaron cómo introducía varias maletas en el inmueble. Finalmente, fue interceptado cuando portaba una maleta que contenía aproximadamente 50 kilos de ketamina. Posteriormente, y previa autorización judicial, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda utilizada por el detenido, donde se localizó otra maleta con aproximadamente 22 kilos de comprimidos de éxtasis, además de 1.500 euros en efectivo. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.

La colaboración policial con las autoridades neerlandesas permitió desarrollar de forma paralela un operativo en Países Bajos que, según la Policía Nacional, supuso un avance importante en la investigación de la organización criminal vinculada a los hechos investigados en Ibiza.

En ese operativo se registró un almacén situado en la ciudad de Róterdam relacionado con el detenido en Ibiza. Allí fueron intervenidos aproximadamente 100 kilos de MDMA y 1.100 kilos de precursores químicos con los que, según la Policía Nacional, se podrían haber elaborado más de 600 kilos adicionales de esta sustancia.

Además, las autoridades neerlandesas detuvieron a uno de los principales responsables de la organización criminal investigada, que también ingresó en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales relacionadas con esta red.