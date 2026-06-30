Formentera alcanza los 1.214 migrantes interceptados este año tras una nueva llegada en patera

La Guardia Civil ha interceptado este martes a las 02.06 horas a diez personas de origen subsahariano en el Camí s'Estufador, en Formentera, tras la llegada de una patera durante la madrugada, según la información comunicada por la Delegación del Gobierno en Balears. En la intervención han participado agentes de la Guardia Civil del Puesto de Formentera.

Esta nueva llegada se produce después de un fin de semana en el que las fuerzas de seguridad interceptaron a 146 personas migrantes en once pateras registradas entre el viernes y el domingo en Ibiza y Formentera, según el balance de la Delegación del Gobierno en Baleares. Con la intervención de esta madrugada, la cifra de los últimos días asciende a 156 personas interceptadas en 12 llegadas.

El balance anual se eleva a 1.214 migrantes interceptados en Formentera y 143 en Ibiza, lo que sitúa el total de las Pitiusas en 1.357 personas.

Formentera pide más ayuda para menores no acompañados

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, advirtió este lunes de que la situación de acogida de menores migrantes no acompañados en la isla "se agrava" tras la llegada de nuevas embarcaciones. "Hace tiempo que todos sabemos que las embarcaciones no paran de llegar", señaló Portas, quien añadió que, cuando llegan pateras a la isla, también lo hacen menores no acompañados. "Esto no cambia, sino que se agrava la situación que tenemos y que ya hemos denunciado innumerables veces", afirmó.

Portas informó de que este fin de semana han llegado 21 menores más a la costa de Formentera. Con estos nuevos ingresos, el Consell pasa a tener bajo su guarda y tutela a 194 menores migrantes no acompañados, de los que 45 permanecen actualmente en la isla. "Tenemos 45 menores, no tenemos espacio", resumió el presidente, que insistió en que Formentera necesita un recurso de urgencia para acogerlos antes de su redistribución a otras islas.