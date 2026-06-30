Sucesos
Evacúan en helicóptero a un hombre de 48 años que cayó al mar desde un acantilado en Ibiza
El herido, de 48 años de edad y nacionalidad española, es trasladado en estado "menos grave" al Hospital Can Misses
Un hombre de 48 años y nacionalidad española ha resultado herido este martes tras precipitarse al mar desde una altura aproximada de cinco metros en la zona de acantilados de Cap de Falcó, dentro del parque Natural de des Salines, en el municipio de Sant Josep. Salvamento Marítimo recibió la alerta a las 11.45 horas, después de que el 112 informara de una persona precipitada al mar y herida en la zona. El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Palma movilizó la embarcación 'Salvamar Naos' y el helicóptero 'Helimer 203' para intervenir en el rescate.
El rescate se produjo a las 12.48 horas y al herido lo evacuaron en helicóptero hasta el Hospital Can Misses, donde el aparato aterrizó en el helipuerto a las 13.30 horas.
Según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el SAMU 061 trasladó al herido al Hospital Can Misses, donde ingresó a las 13.52 horas. El herido presenta politrauma y está siendo valorado en el servicio de Urgencias. Inicialmente, el hombre fue calificado como "menos grave" por los servicios de emergencia. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente.
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