'Eivissa Canta' reúne a tres coros de Ibiza en la iglesia de Santo Domingo en "una ocasión única"

El Ayuntamiento de Ibiza, con la colaboración del Obispado de Ibiza, celebrará el domingo 5 de julio, a las 21 horas, en la iglesia de Santo Domingo (El Convent) el segundo concierto del proyecto 'Eivissa Canta', una iniciativa que combina música y patrimonio y que en esta ocasión reunirá a tres formaciones corales de la ciudad. La entrada al concierto será gratuita hasta completar el aforo.

El proyecto 'Eivissa Canta' tiene como objetivo, según el Consistorio, dar protagonismo a las formaciones musicales de la capital ibicenca y acercarlas a la ciudadanía en espacios emblemáticos del municipio. Tras la primera cita, celebrada en la iglesia de Santa Creu, el ciclo continúa en la iglesia de Santo Domingo.

La concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, ha señalado que "la magnífica respuesta del público en el primer concierto confirma que 'Eivissa Canta' es una propuesta cultural que conecta con la ciudadanía y que pone en valor tanto nuestro patrimonio como el talento de los músicos de la isla".

Imagen de archivo de la primera edición de 'Eivissa Canta'. / Ayuntamiento de Ibiza

Domínguez ha añadido que "este segundo concierto ofrece una ocasión única para disfrutar de tres formaciones con estilos muy diferentes compartiendo un mismo escenario. Es también una muestra de la riqueza del tejido coral de Ibiza y de la voluntad del Ayuntamiento de continuar impulsando una programación cultural de calidad en espacios patrimoniales".

El concierto comenzará con la actuación del Cor Ciutat d’Eivissa, dirigido por Miguel San Miguel, que interpretará un medley del musical 'Los Miserables', de Claude-Michel Schönberg, con arreglo de Ed Lojeski. Participarán como solistas Joaquín Garli, Cristina Ortega, Yolanda Veny, Enrique Durán y Michael Linneweber, con el acompañamiento al piano de Santi Pérez.

A continuación actuará el Coro Rociero Nuestra Señora de la Esperanza, bajo la dirección de Juan Bastida, con las piezas 'Te saludamos blanca paloma', 'Tú que sigues a la Virgen', 'Gitana sube a la grupa', 'Viva esa blanca paloma' y 'Todo termina en la vida'.

La velada continuará con el Eivissa Gospel Choir, dirigido por Joaquín Garli, que interpretará 'If You Wanna Be Somebody' ('Sister Act 2'), 'Stand by Me', 'Ndikhokhele' y el medley 'Amen - This Little Light of Mine'.

Como clausura, los tres coros interpretarán conjuntamente 'Salve Rociera', bajo la dirección de Juan Bastida, y 'Bona nit, blanca roseta', dirigida por Joaquín Garli.