Selectividad en Ibiza y Formentera: la PAU extraordinaria arranca con 222 estudiantes matriculados

Un total de 222 alumnos de Ibiza y Formentera afrontan desde este martes la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrará hasta el jueves 2 de julio de forma simultánea en las cuatro islas.

Según ha informado este lunes la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un comunicado, las pruebas tendrán lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. En el conjunto de Baleares se han matriculado 1.775 alumnos.

Por islas, 1.435 estudiantes corresponden a Mallorca, 215 a Ibiza, 118 a Menorca y siete a Formentera. Del total de matriculados, el 56,8% son mujeres.

Primer día de la PAU en Ibiza / Marcelo Sastre

La convocatoria extraordinaria del pasado año reunió a 1.596 alumnos, por lo que este año se han inscrito 179 estudiantes más.

Los 34 exámenes se realizarán en el campus de la UIB en Mallorca, en la sede universitaria de Menorca, en la sede universitaria de Ibiza y Formentera en Vila y el Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Formentera.

Los resultados provisionales se publicarán el 7 de julio, a partir de las 15 horas, a través de UIBdigital.

La secretaría técnica de las pruebas ha recomendado a los estudiantes acudir con suficiente antelación a los centros de examen y utilizar preferentemente el transporte público.

Ibiza, la isla con menos aprobados en la convocatoria ordinaria

Del total del alumnado presentado a la convocatoria ordinaria de la PAU en Ibiza, ha aprobado el 84,2% mientras que en Formentera el porcentaje de aptos ha alcanzado el 93,8%. En cifras absolutas, han superado la prueba 335 estudiantes en Ibiza y 15 en Formentera.

Mallorca, por su parte, ha registrado un 90,6% de aptos, con 2.879 alumnos que han superado la prueba, mientras que en Menorca el porcentaje ha sido del 86,4%, con 304 aprobados.