Los delfines de Ibiza y Formentera soportan más del doble de ruido submarino que los de Cabrera

Los delfines mulares de Ibiza y Formentera sufren más del doble de ruido submarino que los que habitan en aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera. Así lo ha explicado la Asociación Tursiops tras presentar un estudio científico realizado con hidrófonos —micrófonos submarinos— que ha permitido identificar al menos 82 delfines distintos en Cabrera.

La comparación con investigaciones anteriores realizadas en las Pitiusas revela una diferencia significativa. Mientras que en Cabrera no se ha detectado una correlación estadísticamente significativa entre el ruido de origen humano y la presencia de delfines, en Ibiza y Formentera sí existe una relación directa entre la contaminación acústica generada por las embarcaciones y el comportamiento de estos cetáceos.

La coordinadora de proyectos de Tursiops, Marga Cerdà, ha señalado que el ruido en las Pitiusas “es más del doble” que en Cabrera. En estudios previos desarrollados en Cala Saona y en es Freus, la asociación constató que la distancia a la que podían comunicarse los delfines se reducía más de un 70% en es Freus durante agosto y alrededor de un 20% en Cala Saona.

Regulación de la navegación a 10 nudos

El director científico de Tursiops, Txema Brotons, ha explicado que Cabrera presenta un ambiente “relativamente prístino” en comparación con el conjunto de Baleares y del Mediterráneo. Uno de los factores clave es la regulación de la navegación a 10 nudos, además de las restricciones al fondeo, limitado a boyas ecológicas.

El estudio en Cabrera se ha llevado a cabo mediante seis hidrófonos instalados en distintos puntos del parque, a profundidades de entre 30 y 80 metros. Los dispositivos grabaron entre diciembre de 2023 y febrero de este año y generaron 213.836 archivos de audio.

La identificación de los ejemplares ha sido posible gracias al “silbido firma” que los delfines desarrollan durante su primer año de vida y que funciona como una especie de nombre propio. Entre el 50% y el 90% de los sonidos que emiten corresponden a estos silbidos característicos.

82 silbidos distintos

Los investigadores han identificado 82 silbidos distintos, correspondientes a otros tantos individuos. De ellos, 58 fueron detectados en más de una ocasión y el ejemplar más registrado apareció 193 veces. Además, doce delfines estuvieron presentes durante todo el año en aguas de Cabrera, lo que apunta a la existencia de individuos residentes.

Brotons ha recordado que el delfín mular es una especie vulnerable y que Baleares constituye un hábitat crítico para su conservación. El estudio también confirma la fragmentación poblacional entre las Gimnesias —Mallorca y Menorca— y las Pitiusas —Ibiza y Formentera—, ya que no se ha encontrado ningún individuo común entre Cabrera y el catálogo previo de silbidos de Ibiza y Formentera.

Tursiops advierte de que las principales amenazas para el delfín mular en Baleares son el ruido submarino, la interacción con la pesca y la presión de las embarcaciones, especialmente durante la temporada turística. En el caso de Cabrera, aunque el impacto actual parece limitado, la asociación considera que la gestión podría mejorarse extendiendo las limitaciones de velocidad a todo el parque nacional.