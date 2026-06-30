Sant Josep enseña gratis a cantar 'cançó eivissenca' este verano en Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Josep pondrá en marcha este verano un curso gratuito de canción ibicenca en el centro social de Sa Carroca. La iniciativa tiene como objetivo acercar a la ciudadanía una de las expresiones más representativas del patrimonio musical y oral de las Pitiusas. El taller lo impartirá Elena Ribas, de can Pep Mariano, en el pueblo de Sant Jordi, y se desarrollará todos los martes de los meses de julio y agosto, de 18.30 a 20 horas. Las personas interesadas ya pueden formalizar su inscripción enviando un correo electrónico a cultura@santjosep.org. La actividad es gratuita.

Durante el curso, los participantes conocerán los fundamentos de la cançó glosada y la cançó redoblada, dos manifestaciones esenciales de la tradición musical ibicenca. Las sesiones combinarán contenidos teóricos y prácticos para explicar las características que diferencian estos dos estilos, su estructura, las rimas, las tonadas y los recursos necesarios para crear nuevas composiciones.

El taller también abordará las pautas básicas para interpretar correctamente la cançó redoblada y acompañarla con el toque del tambor. El objetivo es dotar a los participantes de las herramientas necesarias para comprender y valorar esta tradición, aprender su estructura y desarrollar las habilidades para crear su propia canción.

Al finalizar el curso, cada alumno habrá elaborado una composición siguiendo la estructura adecuada y será capaz de interpretarla con la tonada correspondiente.

Elena Ribas, una de las voces más comprometidas con las tradiciones

La formación estará dirigida por Elena Ribas, una de las voces comprometidas con la preservación de la canción tradicional ibicenca. Balladora de la Colla de Sant Jordi de ses Salines y de la Colla de Balansat de Sant Miquel, canta desde muy pequeña gracias a la influencia de su abuela, Pepita Palau, que le transmitió el amor por la canción payesa y le enseñó a cantar y a hacer ucs.

Desde entonces, Ribas ha mantenido una estrecha vinculación con esta tradición, primero acompañando a su abuela a las cantades y, más adelante, elaborando sus propias composiciones. A lo largo de los años ha actuado tanto en Baleares como en la Península, consolidando una trayectoria dedicada a la canción glosada y a la canción redoblada.

En los últimos años, Elena Ribas ha complementado esta trayectoria artística con una intensa labor de divulgación y formación. Ha impartido talleres y cursos en colaboración con colles, ayuntamientos y centros educativos, entre ellos la Colla de l’Horta de Jesús, la Colla de Balansat y varios municipios de Ibiza y Formentera.

También ha participado en actividades dirigidas a alumnado de Primaria, con el objetivo de transmitir este legado a las nuevas generaciones y garantizar la continuidad de una tradición oral profundamente ligada a la identidad cultural de las Pitiusas.