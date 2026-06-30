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Colas en la parada de taxis del aeropuerto

Colas en la parada de taxis del aeropuerto | GUILLERMO SÁEZ

Colas en la parada de taxis del aeropuerto | GUILLERMO SÁEZ

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El verano ya lleva alrededor de una semana con nosotros y ya se pueden ver las carencias de la flota de taxis de Ibiza. El domingo por la noche una gran cantidad de recién llegados a la isla formaron una cola que duró hasta donde alcanza la vista en la parada de la terminal.

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