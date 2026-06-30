Terremotos en Venezuela
Cáritas Ibiza pide ayuda para Venezuela, donde ya está trabajando en la atención más urgente
La entidad ha habilitado varias cuentas bancarias para canalizar donativos destinados a ayudar a los damnificados por los terremotos
Cáritas Ibiza ha pedido ayuda para Venezuela tras la magnitud de la catástrofe causada por los dos terremotos que han sacudido el país, donde Cáritas Española ha abierto una campaña de emergencia para responder a la petición de apoyo de Cáritas Venezuela.
La campaña se pone en marcha en un contexto en el que Cáritas Española acababa de finalizar la formación de 40 líderes en el Proyecto de prevención y reducción de desastres naturales en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos. Esta actuación se enmarca en la cooperación que Cáritas de España y Venezuela vienen desarrollando desde hace casi 30 años.
La red de Cáritas Venezuela cuenta con una estructura diocesana y parroquial con entrenamiento en el trabajo de emergencia por desastres naturales. Las Cáritas diocesanas de las zonas afectadas están realizando en estos momentos una primera evaluación y recuento de víctimas y daños materiales, además de coordinar la respuesta a las primeras necesidades mediante la apertura de centros de acopio nacionales y diocesanos.
La red internacional de Cáritas trabaja ya en la respuesta coordinada a las peticiones que vaya formulando Cáritas Venezuela. La organización señala que "son estos momentos en los que el amor de Dios da un paso adelante, y sale al encuentro de quienes han sido golpeados por esta catástrofe" y añade que su respuesta "quiere ser expresión de la caricia, el hogar y la seguridad que mantiene viva la esperanza en un futuro más humano".
Cáritas Española ha liberado 300.000 euros de su Programa de Emergencias y los ha puesto a disposición de Cáritas de Venezuela para que pueda llevar a cabo la atención más urgente a la población afectada, a la espera de confirmar en los próximos días la solidaridad que la organización pueda movilizar entre particulares, socios y donantes, ya sean públicos o privados.
Las cuentas habilitadas para donativos con los que atender la tragedia desencadenada por los terremotos son:
- Santander, ES23 0049 1892 6927 1329 3362
- CaixaBank, ES89 2100 5731 7102 0022 7540
- BBVA, ES95 0182 2370 4402 0170 2710
- Sabadell, ES87 0081 5240 0300 0349 2752
También se pueden realizar donativos en todas las Cáritas Diocesanas.
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