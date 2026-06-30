La artesanía tradicional gana impulso en Ibiza con 121 nuevos alumnos titulados

Un total de 121 alumnos ha recibido hoy los diplomas acreditativos tras completar con éxito los cursos de artesanía tradicional organizados por el Consell de Ibiza durante el curso 2025-2026. El acto ha contado con la participación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y de la consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés.

En esta edición, el Consell ha organizado 10 cursos, que comenzaron entre los meses de noviembre de 2025 y enero de 2026 y finalizaron el pasado mes de mayo. La formación ha tenido una duración de entre 50 y 100 horas. Además, el programa despertó un notable interés entre la ciudadanía, ya que registró 235 solicitudes.

La oferta formativa ha incluido cursos de encordado de sillas, mantones, indumentaria tradicional ibicenca, alpargatas, fibras naturales (cestería), esparto crudo (capazos y cestos), cerámica, cosmética natural, cuchillo ibicenco y esparto trenzado.

Estos cursos forman parte de las acciones que impulsa el Departamento de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos para promover la artesanía y los productos artesanales de Ibiza, reforzar la capacitación y la competitividad del sector y garantizar la conservación y la transmisión de los oficios tradicionales de la isla.

Preservar oficios tradicionales

El programa ha contado con la colaboración de diversas asociaciones y profesionales del sector artesanal. Han participado Sa Colla de l'Horta, con el curso de encordado de sillas impartido por Joan Oliver Torrens; la Associació Artesanal de Portmany, responsable de los cursos de mantones, a cargo de Yolanda Torres; alpargatas, impartido por Josefa Cardona Ramón; fibras naturales (cestería), dirigido por Joan Marí Marí; y esparto crudo (capazos), a cargo de José Ramis Prats.

También han colaborado Sa Colla de Vila, con el curso de indumentaria tradicional impartido por Antònia Riera Tur; Frígolades, con el curso de cerámica dirigido por Maria José Marí Bufí; Mel Ibiza, con el curso de cosmética natural impartido por Melania García Colomar; además de los cursos de cuchillo ibicenco, impartido por Juan Bonet Ribas, y de esparto trenzado, a cargo de Antònia Felicó Roig.

La consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, ha destacado que estos cursos "representan una apuesta decidida por mantener vivo nuestro patrimonio artesanal y ofrecer herramientas para que nuevos artesanos y artesanas aprendan de quienes han dedicado toda una vida a preservar estos oficios". Asimismo, ha agradecido "la implicación de las asociaciones y de los maestros artesanos, que comparten sus conocimientos con una generosidad imprescindible para que estas tradiciones pasen de generación en generación".

Por su parte, Vicent Marí ha señalado que "el elevado número de solicitudes confirma el creciente interés por recuperar y preservar los oficios tradicionales de nuestra isla". Además, ha subrayado que "el Consell continuará impulsando esta oferta formativa porque la artesanía forma parte de la identidad de Ibiza y constituye una pieza fundamental de nuestro patrimonio cultural, que debemos conservar, divulgar y proyectar hacia el futuro".