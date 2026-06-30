Ibiza antigua: fotos, recuerdos y voces para reconstruir la Santa Eulària del siglo XX

Santa Eulària ha estrenado este martes, 30 de junio, Arrels. Santa Eulària XX-XXI, un nuevo centro de interpretación del pasado reciente y archivo de imagen y sonido que nace con el objetivo de recoger, preservar, estudiar y difundir los testimonios, objetos, fotografías y documentos que explican la historia contemporánea del municipio.

El nuevo espacio cultural estará ubicado en un local municipal situado en la confluencia del passeig de s’Alamera con la calle Sant Jaume, en pleno centro urbano de Santa Eulària. El Ayuntamiento plantea este equipamiento como un punto de encuentro dinámico e intergeneracional, pensado para construir de forma colectiva y participativa la memoria viva del municipio.

El proyecto, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, se desarrollará de forma progresiva y con una metodología abierta, basada en la implicación directa de la ciudadanía. En su primera fase, Arrels cuenta con una exposición inicial basada en la investigación del historiador ibicenco Antoni Ferrer Abárzuza sobre la memoria reciente de Santa Eulària y el impacto del turismo en la transformación social, económica y urbana de la localidad.

Esta primera muestra permitirá a los vecinos de toda la vida y a los visitantes acercarse a los cambios experimentados por el municipio durante las últimas décadas. El centro quiere convertirse así en un espacio para mirar al pasado más cercano, pero también para entender cómo se ha construido la Santa Eulària actual.

Interior de la sala Arrels / A. S. E.

Además de su vertiente divulgativa, Arrels trabajará de manera continuada en la creación de un archivo de imagen y sonido de valor patrimonial. Para ello, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de recopilación de fotografías, folletos, recuerdos personales, documentos y testimonios orales que contribuyan a conservar la memoria colectiva local.

El Consistorio también está programando actividades participativas y talleres ciudadanos para dinamizar este proceso de recogida de materiales y experiencias compartidas. El objetivo final es consolidar un patrimonio común que pueda ser conservado adecuadamente y transmitido a las futuras generaciones.

El centro Arrels. Santa Eulària XX-XXI abrirá al público de lunes a viernes, de 10 a 13 horas.

Un local comprado con fondos europeos

La adquisición del local de la calle Sant Jaume se ha financiado mediante una subvención vinculada al Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La compra de este inmueble forma parte de una modificación técnica y administrativa de la subvención global de 6,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Santa Eulària había recibido inicialmente para ejecutar el aparcamiento de la segunda fase del Palacio de Congresos, una infraestructura que actualmente se encuentra en obras.

Ante esta situación temporal, se aceptó la solicitud municipal para justificar el destino de la subvención mediante la inclusión de proyectos ya ejecutados en el municipio que cumplían los requisitos de la convocatoria. Según el Ayuntamiento, esta reestructuración autorizada engloba un paquete de inversiones de carácter urbano, medioambiental y social repartidas por diferentes zonas de interés turístico del municipio. Con esta reordenación presupuestaria, el Consistorio asegura que optimiza los recursos asignados por la Unión Europea.

Catorce proyectos con fondos NextGenerationEU

Entre los proyectos ejecutados con las subvenciones de los fondos europeos NextGenerationEU figura la conducción de derivación de agua regenerada de la EDAR de Sa Coma, en su fase II, con una inversión de 428.962,36 euros, así como la mejora de la red de abastecimiento de Can Nadal, por 197.916,50 euros.

También se incluyen la mejora y rehabilitación de la infraestructura de la calle Sant Llorenç, en Santa Eulària, con 506.932,79 euros; la ordenación de un tramo de la calle sa Gavina, en Jesús, por 287.992,10 euros; y la instalación de seis puntos de recarga eléctrica en diferentes parroquias del municipio, con una inversión de 151.670,39 euros.

A estos proyectos se suman la instalación de cinco puntos de recarga para vehículos eléctricos en Santa Eulària des Riu, por 125.019,96 euros; la adquisición de tres vehículos eléctricos tipo furgoneta para el departamento de Obra Pública, por 119.971,50 euros, y la sustitución e instalación de un sistema inteligente para la ampliación de la monitorización y control del tráfico, con 57.381,54 euros.

La mayor inversión corresponde a la construcción del parque infantil y zona deportiva de la plaza Mestre Terrisser Frígoles de es Puig d’en Valls, con 1.334.814,82 euros. También destaca la mejora y rehabilitación de la infraestructura y el firme de la calle Canari, en Jesús, con 1.322.594,75 euros.

El listado de actuaciones incluye además la creación de un parque infantil y zona verde en el núcleo urbano de Jesús, por 189.797,46 euros; la renovación y mejora de accesos adaptados en Cala Llenya y Cala Nova, por 171.691,11 euros; la compra del local de la calle Sant Jaume para su uso como archivo histórico, por 1.200.000 euros, y la reforma del local del Punt Jove de Santa Gertrudis, con una inversión de 405.254,72 euros.

Con Arrels. Santa Eulària XX-XXI, el Ayuntamiento busca que la memoria reciente del municipio no quede dispersa en álbumes familiares, cajones particulares o recuerdos orales, sino que pueda conservarse, compartirse y convertirse en patrimonio común.