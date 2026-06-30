Golpe al alquiler turístico ilegal en Ibiza: precintan un piso y afronta una multa de 275.001 euros en Sant Antoni

La Policía Local de Sant Antoni y el Consell de Ibiza han precintado un piso que se destinaba al alquiler turístico ilegalen el municipio y han propuesto una multa de 275.001 euros por una presunta infracción muy grave de la normativa turística, según han informado ambas administraciones.

La actuación forma parte de un dispositivo conjunto de inspección y control. Los servicios de inspección detectaron que la vivienda se anunciaba en internet y, tras las comprobaciones oportunas, confirmaron que alojaba a turistas. Según ha explicado el Consistorio, el precinto "responde al inicio del procedimiento sancionador abierto contra los responsables del inmueble".

La Policía Local ha señalado que este tipo de operativos forman parte del trabajo que desarrolla junto a los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC) para combatir la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

Además, el cuerpo municipal ha recordado que la Ley 8/2012 de Turismo de las Illes Balears prohíbe el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares y contempla sanciones de hasta 500.000 euros para las infracciones más graves.

Más vigilancia contra el alquiler ilegal

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Antoni ha destacado que mantiene su estrategia para frenar el intrusismo y la oferta turística ilegal. Entre las medidas figura el servicio de agentes de intrusismo y convivencia, integrado actualmente por ocho efectivos.

Según ha explicado el Consistorio, estos agentes supervisan el cumplimiento de la normativa relacionada con el transporte y el alquiler turístico, además de las ordenanzas municipales y del decreto de turismo responsable. El Ayuntamiento también ha recordado que la aplicación Línea Verde Sant Antoni permite denunciar posibles pisos turísticos ilegales.

Durante la pasada temporada, esta herramienta recibió más de un centenar de avisos. De ellos, 34 hacían referencia a posibles viviendas turísticas ilegales y dieron lugar a 17 actas, que el Ayuntamiento remitió al Consell de Ibiza para su tramitación, según los datos municipales.

El Consistorio ha reiterado su compromiso con la lucha contra el alquiler turístico ilegal y ha animado a los vecinos a seguir utilizando los canales de denuncia habilitados.