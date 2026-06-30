Accesibilidad para todos: Ibiza prepara un manual para transformar sus eventos

El Ayuntamiento de Ibiza ha celebrado este martes la tercera reunión de la Mesa Técnica de Accesibilidad, un espacio de trabajo conjunto con las entidades sociales del municipio para impulsar una ciudad más accesible e inclusiva.

Durante la sesión, los representantes de las asociaciones que integran la Mesa han centrado el trabajo en la elaboración de una guía para la organización y promoción de eventos accesibles en la ciudad de Ibiza. Cada entidad ha aportado propuestas e iniciativas basadas en su experiencia con el objetivo de definir criterios prácticos que permitan garantizar que cualquier actividad, tanto pública como privada, resulte accesible para todas las personas, con independencia de sus capacidades.

La concejala de Bienestar Social y Vivienda del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, ha destacado que "la futura guía será una herramienta viva, construida a partir del conocimiento directo de las entidades y pensada para resultar útil en el día a día de la ciudad".

Además, Penín ha subrayado que "la accesibilidad no consiste únicamente en eliminar barreras físicas, sino también en garantizar que la información, la comunicación y los eventos sean realmente inclusivos". En este sentido, ha afirmado que "con la participación de todas las entidades estamos construyendo una Ibiza más abierta, más consciente y más humana".

La Mesa Técnica de Accesibilidad reúne a asociaciones y entidades sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, la inclusión y la atención sociosanitaria. Forman parte de este órgano la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), Apfem, Ibiza In, la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF), ADAS, Apneef, ONCE Ibiza, Addif, Eivissa Inclusiva, Aspanadif, Cruz Roja Española, AMADIBA y la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas.