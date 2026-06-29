José Antonio Llanos: “Un 20% de las viviendas turísticas con licencia en Ibiza no se están comercializando”

Un 20% de las viviendas turísticas de Ibiza no se están comercializando. Así lo asegura José Antonio Llanos, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas (AVAT). Este 20% supone alrededor de medio millar de viviendas que podrían estar alquilándose legalmente a turistas pero que han salido de ese mercado, según explica Llanos, que señala que son unas 470. “Están dadas de alta turísticamente, pero han pasado al mercado residencial, se han vendido o los propietarios han decidido no alquilarlas más”.

En Ibiza hay cerca de 96.000 plazas turísticas legales. Unas 55.000 corresponden a plazas hoteleras, según datos de Ibestat, y otras 18.000 a viviendas turísticas vacacionales. El resto conforma una categoría amplia que incluye cámpings, agroturismos, apartamentos turísticos y otros establecimientos reglados. En Ibiza hay censadas alrededor de 163.000 personas, según datos del Consell de Ibiza, pero el Índice de Presión Humana indica que el 12 de agosto del año pasado había en la isla 316.843 almas, cifra récord, entre residentes censados, no censados, temporeros y turistas. El número de personas que se encuentran en la isla al mismo tiempo se duplica durante la temporada de verano. La isla entera se organiza en torno a su balsa de pesca: el turismo. En total, 3,39 millones de turistas visitaron la isla durante todo el año 2025, otro récord histórico. La pregunta es obvia, ¿dónde se alojan todas estas personas?

En este momento, el Consell Insular no está otorgando licencias turísticas para viviendas. A menos que una vivienda se dé de baja y la nueva vivienda cumpla con los estrictos requisitos que contempla el Plan Territorial Insular (PTI). “Sería ideal que estas viviendas que no se comercializan salgan del mercado y dejen espacio para nuevas viviendas”, afirma desde el otro lado del teléfono. En Ibiza, el Consell vigila muy de cerca el alquiler ilegal de viviendas vacacionales. Durante los primeros cinco meses de este año, el organismo bloqueó 1.500 anuncios de viviendas turísticas ilegales en Ibiza. Una media de 30 al día.

Lucha contra el alquiler ilegal

En su lucha contra el intrusismo en todas sus formas, el organismo insular ha interpuesto sanciones que alcanzan el medio millón de euros en algunos casos, aunque las administraciones no siempre terminan cobrando el importe completo. “Que se puedan llegar a cumplir las sanciones que se pongan”, pide Llanos, “porque de nada sirven grandes titulares si al final no se llevan a término”. Insiste en que desde la Asociación están comprometidos con la lucha contra el intrusismo en el sector, entre otras cosas con el objetivo de “dignificar el alquiler turístico reglado para que tenga el reconocimiento que debería tener”. Y señala un dato clave: “La vivienda vacacional que representamos ayuda mucho a mantener el turismo familiar que estamos perdiendo estos últimos años” y aclara que "el alquiler vacacional legal no solamente está dedicado al lujo: hay muchas tipologías de viviendas, adaptadas a diferentes tipos de clientes”.

En cuanto a la oferta disponible, Llanos cree que hay “un desequilibrio entre la oferta y la demanda”. No hay tantas viviendas turísticas como las que demandan los turistas. “No creemos en un crecimiento desmesurado de la oferta de vivienda turística, pero creo que hay muchas viviendas que ya están construidas y se están alquilando de manera ilegal que se les debería permitir entrar al mercado regulado y estar bajo control y contribuir a la economía del país”. Llanos apuesta por una regularización de viviendas turísticas para aumentar la oferta. Pero aclara: “En Ibiza existe un consenso de que no se pudo ni se podrá alquilar viviendas turísticas en edificios plurifamiliares”, en referencia a la convivencia vecinal.

Incertidumbre

En cuanto a datos de ocupación, sin entrar en cifras concretas, el presidente de la Asociación describe esta temporada como "una temporada rara". Habla de "incertidumbre" debido a la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen con Irán y al Mundial de Fútbol. "Hay muchas cancelaciones y muchas reservas de última hora. Mucha gente espera hasta el último momento para reservar". Aclara que, a estas alturas del año, las cifras de ocupación son similares a las del año pasado. Y habla de un cambio de tendencia en el comportamiento del turista: "Julio y agosto siguen siendo los meses más fuertes, sin embargo, cada vez más turistas prefieren venir en meses que hace menos calor y hay menos gente en la isla", detalla.