Las víctimas de violencia de género en Ibiza y Formentera se disparan un 32% en un año

El partido judicial de Ibiza, que también incluye a Formentera, registró en el primer trimestre de 2026 un notable incremento de la actividad relacionada con la violencia sobre la mujer. Según los datos estadísticos judiciales, entre enero y marzo se contabilizaron 356 denuncias por violencia de género, lo que supone 69 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 287. El aumento interanual es del 24%.

El repunte es aún más acusado en el número de víctimas. La estadística recoge 291 mujeres víctimas de violencia de género en el primer trimestre de este año, frente a las 221 del primer trimestre de 2025. Son 70 víctimas más, un incremento del 32%. El aumento de las denuncias también se refleja en los delitos ingresados. El partido judicial de Ibiza registró 349 delitos vinculados a violencia sobre la mujer en el primer trimestre de 2026, frente a los 267 del mismo periodo de 2025. La subida es de 82 asuntos, un 31%.

La mayor parte de las denuncias llegaron a través de atestados policiales con denuncia de la víctima: 322 casos, casi el doble que un año antes, cuando fueron 170. Esta vía concentró más del 90% de las denuncias registradas en el partido judicial durante el primer trimestre. En cambio, bajaron de forma significativa los atestados por intervención directa policial, que pasaron de 72 a 10, y los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado, de 32 a siete. Las denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado fueron ocho, una más que en el primer trimestre de 2025, según se desprende del informe trimestral que elabora el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El grueso de los delitos corresponde a lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, que pasaron de 153 a 220, un incremento del 44%. También destacan los quebrantamientos de medidas, que se duplicaron, al pasar de 27 a 54. La estadística recoge además dos asuntos por homicidio, cuando en el primer trimestre de 2025 no figuraba ninguno en esta categoría. Por el contrario, los quebrantamientos de penas bajaron de 39 a 11.

Mas órdenes de protección solicitadas y menos concedidas

La evolución de las órdenes de protección presenta una lectura distinta. En el primer trimestre de 2026 se solicitaron en Ibiza 36 órdenes de protección y otras medidas, cuatro más que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron 32. Sin embargo, el número de órdenes adoptadas bajó de 27 a 20, mientras que las denegadas pasaron de 5 a 16.

En términos proporcionales, en el primer trimestre de 2025 se adoptaron aproximadamente el 84% de las órdenes resueltas en Ibiza, mientras que en 2026 el porcentaje bajó al 56%. Las medidas penales acordadas con orden de protección también descendieron de 66 a 33, la mitad que un año antes. Entre ellas, las medidas de alejamiento y prohibición de comunicación pasaron de 27 a 16 en ambos casos.

La carga de trabajo pendiente también creció. Los asuntos penales pendientes al finalizar el trimestre pasaron de 297 en 2025 a 347 en 2026, un aumento del 17%. Los asuntos penales resueltos también subieron, de 337 a 373, pero no lo suficiente para evitar el incremento de la pendencia. En diligencias previas, los asuntos pendientes aumentaron de 179 a 230, un 28% más. En el ámbito civil, los procesos contenciosos pendientes al finalizar el trimestre pasaron de 106 a 139, un incremento del 31%.

La estadística refleja además un fuerte aumento de los sobreseimientos provisionales, que pasaron de 110 a 179, un 63% más. La principal causa fue “no resultar justificada la perpetración del delito”, con 170 casos frente a los 109 del primer trimestre de 2025.

Menos enjuiciados, pero mayor porcentaje de condenas

En cuanto a las personas enjuiciadas, el dato bajó de 55 a 48 en un año. Todas fueron hombres. De ellos, 44 resultaron condenados y cuatro absueltos. En el primer trimestre de 2025 hubo 47 condenados y ocho absueltos. Aunque el número total de enjuiciados descendió, el porcentaje de condenas aumentó: pasó del 85% en el primer trimestre de 2025 al 91% en el mismo periodo de 2026. De los condenados en 2026, 15 eran españoles y 29 extranjeros.

Los datos de Ibiza se sitúan en la misma tendencia ascendente que el conjunto de Baleares. En todo el archipiélago, los órganos judiciales recibieron 2.025 denuncias por violencia de género durante los tres primeros meses de 2026, un 30% más que hace un año. Las denuncias registradas en Ibiza representan aproximadamente el 18% del total autonómico.

En cuanto a las víctimas, Baleares contabilizó 1.799 mujeres víctimas, un 25% más que en el primer trimestre de 2025. En este punto, el aumento registrado en Ibiza, del 32%, fue superior al del conjunto de las Islas. Las víctimas del partido judicial de Ibiza suponen algo más del 16% del total balear. El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género confirma que Baleares sigue siendo la comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres durante el primer trimestre de 2026. La tasa balear, de 28,7, supera en más de diez puntos la media nacional, situada en 18,1.