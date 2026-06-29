«Al ver una, lo importante es mantener siempre la calma»

Desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural aconsejan actuar de una forma concreta al ver una serpiente. «Lo más importante es mantener siempre la calma. Lo más habitual es que nos detecte antes que nosotros a ella y que intente esconderse o evitar el contacto», aseguran.

Explican también cuál es su respuesta más habitual: «El comportamiento normal del animal es huir, ya que percibe a las personas como un potencial depredador. Se recomienda mantener una distancia prudente y no intentar capturarla ni manipularla».

En estas situaciones, señalan que se puede avisar al 112, al Cofib o el Servei de Protecció d'Espècies de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal para que valoren la situación.

Noticias relacionadas

«No se consideran animales especialmente peligrosos para las personas ni para los animales de compañía, aunque su expansión sí genera preocupación para los efectos que puede tener sobre la fauna autóctona. En Balears, la serpiente de herradura depreda sobre micromamíferos, como ratas y ratones, y contribuye parcialmente al control natural de estas poblaciones», subrayan.