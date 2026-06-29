Plaga de ofidios
Un vecino de Ibiza captura a mano una serpiente de herradura de más de metro y medio: "Era muy gorda y muy pesada"
El ejemplar, localizado cerca del Pou de sa Tanca, destacaba por su gran tamaño y peso, según explica el vecino que logró atraparlo
Marcelo, un vecino de Ibiza, ha cazado a mano una serpiente de herradura (Hemorrhois hippocrepis) de grandes dimensiones la mañana del jueves 28 de junio en una antigua cantera situada en el camí Vell de Sant Mateu, aproximadamente a un kilómetro del Pou de sa Tanca, en Santa Gertrudis. Según explica, el ejemplar superaba ligeramente el metro y medio de longitud y llamaba especialmente la atención por su corpulencia. "Debía medir un poco más de metro y medio. Pero era muy gorda y muy pesada", señala.
Este residente en la isla relata que consiguió capturarla a mano, después de perseguirla por la zona. "La perseguí y la atrapé a mano. En las trampas que tengo creo que no pasa por el agujero de entrada", explica, en referencia a los dispositivos que se utilizan desde hace algo más de una década para el control de esta especie invasora en las Pitiusas.
En la imagen puede verse al hombre sosteniendo la serpiente, cuyo tamaño prácticamente alcanza desde el suelo hasta por encima de su cabeza, lo que da una idea de las dimensiones del animal.
Marcelo asegura que este año ya ha capturado cuatro o cinco serpiente en la zona, aunque afirma que este ejemplar es “el más grande” desde que comenzó este problema. Según relata, en los últimos cinco años ha atrapado más de un centenar de serpientes y actualmente mantiene unas ocho trampas instaladas en el entorno.
Este residente lamenta además el impacto sobre la fauna autóctona: “No hay más lagartijas en la zona desde hace tres años mínimo. Es un gran problema”. Asimismo, subraya que no le gusta “nada matar animales”, pero asegura que, en este caso, ha tenido que aceptar la situación “por las consecuencias de la invasión”.
Amenaza para la fauna autóctona
La serpiente de herradura es una especie introducida en Ibiza hace 20 años en los olivos que venían de la Península a los viveros que, junto con la serpiente de escalera, se ha expandido por buena parte de la isla. Su presencia supone una amenaza para la fauna autóctona, especialmente para la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis), de la que es uno de sus principales depredadores.
Las administraciones mantienen desde hace años campañas de trampeo para intentar frenar la expansión de estas serpientes, aunque ya se han extendido las zonas rurales y forestales, e incluso los islotes: las serpientes nadan y parece que no hay ya quien las detenga.
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