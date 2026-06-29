El paseo del gas de la risa de Ibiza: venta y consumo de esta sustancia a la vista de todo el mundo en Sant Antoni

Ibiza mantiene una guerra abierta contra el óxido nitroso, conocido como gas de la risa,desde hace varias temporadas, pero es habitual ver a turistas llegados a la isla disfrutar de dosis de esta sustancia durante las noches de ocio. Un usuario ha presenciado estas escenas en Sant Antoni, y ha compartido con este diario varios vídeos del momento a modo de denuncia.

En las grabaciones se observa a varios turistas que llevan globos mientras recorren el paseo de s'Arenal, una conducta que el Ayuntamiento de Sant Antoni ha incluido hace apenas un mes entre los comportamientos que pretende erradicar de la vía pública.

El Consistorio presentó entonces una campaña de convivencia y turismo responsable para concienciar a los visitantes sobre las conductas incívicas que generan conflictos con los residentes. Entre ellas figura de forma expresa el consumo de óxido nitroso en la calle.

Multas por consumir gas de la risa

La iniciativa recuerda que esta práctica puede acarrear sanciones de entre 750 y 3.000 euros. El Ayuntamiento distribuyó 10.000 postales en hoteles, comercios y establecimientos de hostelería con información sobre las normas de convivencia y las multas previstas por las ordenanzas municipales.

La concejala de Gobernación, Neus Mateu, calificó entonces el fenómeno del gas de la risa como "lo peor que tenemos en Sant Antoni" y aseguró que provoca un importante perjuicio para la imagen del municipio. También reclamó al Estado un cambio legislativo para considerar esta sustancia como un estupefaciente y facilitar así una actuación más eficaz contra su venta.

Además de la campaña informativa, el Ayuntamiento anunció un refuerzo de la vigilancia con diez nuevos agentes de la Policía Local, el aumento de los efectivos de intrusismo y convivencia y la ampliación del sistema de cámaras de seguridad, que pasará de 40 a 119 dispositivos.

Las consecuencias de inhalar la sustancia

Hace apenas nueve meses, un trágico accidente en la zona de es Pouet en este mismo municipio, en el que el conductor de un todoterreno atropeyó a tres jóvenes turistas, quitándole la vida a una de ellas. Al parecer, el hombre que conducía bajo los efectos del gas de la risa, según señaló en su momento el Ayuntamiento de Sant Josep.

Las imágenes remitidas ahora a es Diari muestran que el consumo de gas de la risa continúa a la vista de vecinos y visitantes en uno de los principales puntos turísticos de Sant Antoni, pese al endurecimiento del mensaje institucional y a las sanciones previstas.