'Sol Solet' vuelve a IB3 Televisió quince años después y visitará Ibiza

IB3 Televisió recupera este verano uno de los formatos más queridos por los espectadores. 'Sol Solet' vuelve a la pantalla quince años después para recorrer las Illes Balears en busca de historias cercanas, paisajes emblemáticos y protagonistas anónimos que reflejan la esencia del verano mediterráneo.

En su primer capítulo, el programa ha hecho parada en distintos puntos del archipiélago. En Cala Barques, en Pollença, el equipo ha descubierto las cabras que pastan entre el paisaje mediterráneo, mientras que en Cala Sant Vicent, en Ibiza, ha conocido a personas que disfrutan del sol, la mar y el entorno privilegiado sin renunciar al estilo.

El recorrido también ha pasado por el Port de Sóller, donde el programa coincidió con una despedida de soltera, y por el Mercat de s’Esplanada, en Maó, con propuestas para preparar el verano entre vestidos, pareos y sombreros. La ruta se completó con una aventura en kayak en la Colònia de Sant Jordi, visitas a Binidalí y Es Puet, y el ambiente de la tradicional Festa Blanca de Fornalutx.

Los próximos episodios llevarán a los espectadores al vóley playa de Palmanova, el Caló d’en Pellicer, las heladerías de Maó, Ciutat Jardí, sa Ràpita, Ses Illetes, ses Salines d’Eivissa, el triatlón de Ciutadella, Cala Figuera, Cala Tuent, Talamanca y Santandria, entre otros enclaves.

Tradiciones, deportes y escenas cotidianas del verano balear

El programa también se acercará a tradiciones, deportes y escenas cotidianas del verano balear, con actividades como kite surf en es Cap des Bou, una visita a el Toro, la fiesta de verano de la escuela de ball de bot de Son Ferriol, baños en Cala en Blanes y Cala Major, el mercadillo de Sant Joan de Labritja, s’Arenal d’Eivissa y el Skatepark de Maó.

El sexto programa invitará a disfrutar de algunos de los lugares más representativos de las islas, como ses Figueretes, en Ibiza; es Carregador; Alaior, con una muestra de cultura popular menorquina; y la icónica playa de es Trenc, en Mallorca, uno de los grandes símbolos naturales del verano mediterráneo.

Con historias próximas, paisajes espectaculares y protagonistas que representan distintas formas de vivir la temporada estival, 'Sol Solet' regresa a IB3 Televisió para convertirse en una de las citas destacadas de la programación de verano.