Educación
Sant Antoni abre el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Música
El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 31 de julio y las clases comenzarán el próximo 13 de octubre
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto el plazo de inscripción para la Escuela Municipal de Música de cara al curso 2026-2027. Los interesados en aprender música o iniciarse en algún instrumento podrán presentar su solicitud del 29 de junio al 31 de julio a través del formulario habilitado en la página web municipal (www.santantoni.net).
Una vez finalizado el periodo de inscripción, la matrícula se realizará de forma presencial del 14 al 18 de septiembre en el Centro de Información Juvenil, ubicado en el edificio Espai Jove, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. El inicio de las clases está previsto para el 13 de octubre.
La oferta formativa está dirigida a alumnos a partir de ocho años e incluye las especialidades de flauta travesera, piano, guitarra, canto, percusión, lenguaje musical, clarinete, saxofón, trompeta, trombón y trompa.
Por su parte, los niños de entre cinco y siete años podrán participar en el curso de iniciación musical. Las clases se impartirán en el Espai Jove, en la mayoría de los casos en horario de tarde, entre los meses de octubre y junio.
Las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con la Escuela Municipal de Música a través del correo electrónico escolademusica@santantoni.net.
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