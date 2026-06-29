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Roberto Bautista cambia su despedida de soltero en Ibiza por el último Wimbledon

El tenista castellonense disputará desde este lunes su último torneo sobre hierba, un escenario que le trajo su mejor resultado en un Grand Slam siete años atrás

Roberto Bautista, durante su victoria contra Holger Rune.

Roberto Bautista, durante su victoria contra Holger Rune. / Kin Cheung / AP

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Redacción Digital

Efe

Ibiza

Hay pocos jugadores que puedan decir que unas semifinales de Wimbledon les obligaron a cancelar su despedida de soltero. Roberto Bautista sí puede hacerlo. El castellonense había organizado unos días en Ibiza con sus amigos, pero su inesperada irrupción entre los cuatro mejores del torneo cambió los planes. Al final, la fiesta se trasladó a Londres.

Sus amigos hicieron las maletas y viajaron hasta el All England Club para acompañarle en la aventura más importante de su carrera. Bautista, que ni siquiera imaginaba llegar tan lejos, firmó el mejor resultado de su trayectoria en un Grand Slam y convirtió aquel verano en un recuerdo imborrable.

Siete años después, el tenista castellonense regresa al escenario de aquella hazaña para disputar desde este lunes su último Wimbledon. A sus 38 años, Bautista afronta la recta final de una carrera que concluirá al término de esta temporada y debutará ante la joven promesa brasileña Joao Fonseca.

Hasta aquel verano, sus mejores resultados habían llegado sobre pista dura y tierra batida, por lo que pocos esperaban que la hierba sacara su mejor versión. Sin embargo, enlazó cuatro victorias sin perder un solo set ante Peter Gojowczyk, Steve Darcis, Karen Khachanov y Benoit Paire.

En cuartos de final superó al argentino Guido Pella y alcanzó por primera y única vez las semifinales de un Grand Slam. Allí apareció Novak Djokovic, aunque el serbio no intimidaba tanto como podía parecer: Bautista ya le había ganado dos veces ese mismo año, en Doha y en el Masters 1.000 de Miami.

El español también compitió de tú a tú en Londres. Cedió el primer set por 6-2, respondió con un 6-4 y alimentó la esperanza antes de que Djokovic cerrara el partido con un doble 6-3 y 6-2. Días después, el balcánico levantó el trofeo tras derrotar a Roger Federer en una final histórica.

Aquellas semifinales impulsaron definitivamente la carrera de Bautista. Meses más tarde vivió uno de los episodios más duros de su vida con el fallecimiento de su padre durante la Copa Davis. Tras asistir al funeral, regresó con el equipo español y logró un triunfo decisivo ante Felix Auger-Aliassime en la final contra Canadá, que acercó a España a su sexta y, por ahora, última Ensaladera.

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Ese inolvidable 2019 también le permitió alcanzar la novena posición del ranking ATP, el mejor puesto de toda su carrera. Ahora, el mismo torneo que le obligó a cambiar Ibiza por Londres puede convertirse también en el escenario de su despedida.

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