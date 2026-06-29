Una residente denuncia la acumulación de basura en una playa de Ibiza: "Es una pena y una vergüenza"

Una residente ha denunciado el estado de suciedad que presenta la playa des Cavallet, situada en pleno Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. La denunciante afirma que visita este arenal dos veces por semana y que desde hace tiempo observa una acumulación de residuos que, critica, no se retiran pese a los avisos.

Según explica en el correo remitido a este periódico, el oleaje arrastra hasta la costa una gran cantidad de residuos, entre ellos plásticos procedentes del mar, además de basura abandonada por algunos usuarios de la playa.

"Voy dos veces a la semana pronto a esta playa y me indigna ver que no se limpia", lamenta la lectora, quien asegura que algunos residuos llevan semanas en el mismo lugar. "Muchos de los usuarios que vamos nos dedicamos a recoger la basura y acumularla en diferentes puntos porque no hay papeleras, pero aun así nadie pasa a recogerla", añade.

Mal estado de la playa. / DI

Entre los desperdicios que asegura encontrar habitualmente cita microplásticos, botellas, latas, garrafas, cables, calzado y todo tipo de envases y fragmentos de plástico. Las fotografías muestran diferentes montones de residuos recogidos por usuarios de la playa y protegidos con cañas para hacerlos visibles, además de plásticos dispersos entre la arena y restos acumulados en la línea de costa.

Basura. / DI

"Únicamente se ve que limpien en los extremos de la playa, donde casualmente hay hamacas"

La denunciante sostiene, además, que la limpieza se concentra únicamente en determinadas zonas. "Únicamente se ve que limpien en los extremos de la playa, donde casualmente hay hamacas. El resto de la playa y las dunas está lleno de basura", afirma.

La usuaria asegura haber comunicado esta situación a través de la aplicación municipal Línea Verde, aunque sostiene que, hasta la fecha, no ha obtenido respuesta efectiva. "Es una pena y una vergüenza que el Ayuntamiento no limpie esta playa. Espero que puedan darle voz para que se limpie con la frecuencia correspondiente", concluye en su escrito.