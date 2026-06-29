Raquel Bonet, vecina de Ibiza, sobre lo que pide para su barrio: "Limpieza, que nos pegamos al suelo, la peste es insoportable"

Parques infantiles, calistenia, bancos, fuentes, zonas verdes, más limpieza, mejores aceras, transporte público, control de velocidad, servicio postal y, sobre todo, sombra. Mucha sombra. Diario de Ibiza preguntó a sus lectores en Facebook qué servicios o equipamientos les gustaría que tuviera su barrio y las respuestas han acabado dibujando una radiografía muy concreta de las necesidades vecinales: menos grandes discursos y más cosas básicas que funcionen.

La pregunta llegaba al hilo del debate sobre los equipamientos urbanos y la mejora de los espacios públicos en los barrios. Y, aunque algunos lectores se lanzaron a imaginar parques acuáticos, zonas de barbacoa o incluso “tiradores de cerveza en cada esquina”, como bromeó David Medina, la mayoría puso el foco en cuestiones muy cotidianas: limpieza, mantenimiento, seguridad, árboles y espacios pensados para vivir la calle sin derretirse en verano.

Clamor popular: árboles y sombra

Uno de los clamores más repetidos es el de la sombra. En una isla donde cada verano convierte una plaza sin árboles en una sartén, muchos vecinos no piden grandes infraestructuras, sino algo tan simple como poder sentarse sin achicharrarse. Pilar Hernández Ribera lo resume en una palabra y con mayúsculas: “¡ARBOLADO! Imprescindible para el control de las temperaturas, el ruido”. Loreto Mayol va en la misma línea: “Sombra ..... Mucha sobra y bancos para sentarse y poder charlar. Entre otras muchas cosas, pero a mí no me pagan para pensar”.

La reivindicación se repite también en los parques infantiles. Eli Rally lo tiene clarísimo: “Los parques infantiles CON SOMBRA”. Verónica Marcos López pide “un parque con bancos y sombra , fuentes de agua para beber”, mientras que Ana Torres reclama “mejor mantenimiento de todas las instalaciones y parques, y todo más limpio” y añade que hacen falta “más árboles y plantas locales”.

Las fuentes, los bancos y las papeleras aparecen como ese tipo de equipamiento pequeño que cambia mucho la vida diaria. Claudia Ochoa Chaverra propone parques más seguros y cuidados: “los parques deberían de tener prohibido el paso a bicicletas y patinetes, que sean solo áreas completamente a pie”, además de instalar fuentes, papeleras grandes y bien distribuidas y mantener “la limpieza constante durante el día”.

Porque si hay una palabra que compite con sombra es limpieza. Ana Ramírez Sánchez abre el abanico de necesidades de su barrio con una lista directa: “Aceras, control policial, control de velocidad, servicio postal, línea de autobús, servicio de limpieza y de recogida de basura decente...”. Raquel Bonet lo aterriza en Platja d’en Bossa: “Limpieza... pero de verdad, que nos pegamos al suelo en mi barrio, la peste es insoportable, y cámaras en los contenedores”. Paco Marí también pide “más limpieza, sin excusas y no decir que es incivismo”.

La limpieza no aparece sola, sino unida al mantenimiento. Maria Tur Viñas pone deberes muy concretos en Vila: “Me gustaría que estuviera limpio”. Cita los pasajes junto a sa Graduada Vella, la plaza del pintor Vicent Calbet, los alrededores de los contenedores de Bisbe Huix y Bisbe Carrasco, los aparcamientos de movilidad reducida y los jardines de la zona, que pide que estén “cuidados y regados”. Además, reclama más sombra en los cruces de Isidor Macabich con Bisbe Huix y que las fuentes de agua funcionen.

También hay nostalgia urbana. Judith Bermudo Martínez pide recuperar árboles, aparcamientos y vida en la calle: “Me gustaría que volvieran a poner los árboles que se arrancaron en Isidor Macabich y que daban sombra. Y las plazas de parking que eliminaron hace unos años”. Y añade otro deseo: “Me gustaría recuperar las hogueras de la Nit de Sant Joan dentro de Vila, con conciertos como cuando éramos pequeñas. ¡Y la vida de noche en el puerto!”.

Más aparcamiento, más autobuses y caminos arreglados

El aparcamiento, como era de esperar, también se cuela en la lista. Marga Costa pide directamente “zonas de aparcamiento”. Otros lectores hablan de caminos, transporte y servicios básicos. Mar Ita Omaramara reclama “arreglos de los caminos que son intransitables. ¡Y bus que pase mas a menudo!”. Neus Torres Roig, pensando más allá de Vila, introduce otro problema: “Mejor servicio de Correos”. Y recuerda que una persona normal no debería tener que pagar por un apartado para poder recibir notificaciones importantes, “como las de los cribados de salud o las notificaciones de Hacienda o de Tráfico”.

La infancia es otro de los grandes ejes del debate. Charlie Cartro Muriana echa en falta espacios para niños y familias: “Me gustaría que hicieran algo para los niños como parques acuáticos parques de atracciones de los 3-5 años hasta adultos con una zona para hacer barbacoas y poder pasar un rato agradable en familia”. Después matiza que quizá ese tipo de parque sería para otra zona, pero deja sobre la mesa una queja compartida: “Faltan cosas para los críos que puedan disfrutar de una nińez en condiciones”. Raquel Bonet coincide en la prioridad: “Lo primero que pediría sería que todos los colegios y lo que tenga que ver con niños, estuviera en condiciones de primera, ya que vamos de isla VIP”.

Hay peticiones más localizadas, como la de Clara Collado, que apunta al parque de Can Fluixà, en Santa Eulària. Según explica, “le hace falta una renovación completa y mejor aprovechamiento del espacio”, porque considera que “es una pena con la cantidad de sombra que tiene lo mal aprovechado y cuidado que está”.

Tampoco falta la seguridad vial. Annita Tur pide “papeleras y alguna lucecita en Navidad”, pero aprovecha para reclamar control de velocidad en la subida al Parador, que, según dice, “desde hace unos meses parece sa Pujada a Sa Cala”. Ana Ramírez Sánchez también incluye el “control policial” y el “control de velocidad” entre los servicios que considera necesarios.

Entre la broma y la queja, el retrato que dejan los lectores es bastante claro: los barrios no reclaman necesariamente grandes obras, sino cuidados básicos. Aceras transitables, parques con sombra, bancos para sentarse, fuentes que funcionen, papeleras, limpieza real, árboles, transporte, correos, seguridad y mantenimiento. En definitiva, una Ibiza menos escaparate y más habitable.

Como resume Pilar Hernández Ribera al hablar del paseo de ses Figueretes, hacen falta “árboles que den mucha sombra y bancos en condiciones”. Y es que los vecinos piden cosas muy simples: sombra, limpieza y lugares donde poder sentarse a vivir.