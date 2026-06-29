Sostenibilidad
El PSOE de Sant Antoni carga contra Marcos Serra: "El Ibiza Global Festival es una gran irresponsabilidad"
La oposición considera "inadmisible" destinar recursos públicos a macrofiestas en la playa mientras el municipio presenta "enormes problemas" en servicios básicos
El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Sant Antoni critica la celebración este verano de una nueva edición del Ibiza Global Festival, organizado por Ibiza Global Radio, y acusa de "irresponsable" al equipo de Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, por organizar un evento "basado en el modelo de ocio nocturno y la masificación".
Este año, el festival pasará a tener tres jornadas. Tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de julio en la playa de s'Arenal. El PSOE, en un comunicado, insiste en que el festival, "privatiza durante más tiempo los espacios públicos del municipio". Así, denuncia el hecho de que se vuelva a poner una playa pública "al servicio de un evento privado". Califica de "injustificable" la celebración del festival, porque Ibiza "ya dispone de una amplia oferta de música electrónica y ocio nocturno en establecimientos privados".
"Ruidos, masificación y afectaciones al tráfico"
La oposición de Sant Antoni acusa al equipo de gobierno, del PP, de incumplir la prohibición expresa de la Demarcación de Costas de promocionar bebidas alcohólicas en las pasadas ediciones de 2024 y 2025, y recuerda que en 2023 el festival se celebró sin la autorización preceptiva de este organismo responsable de la gestión del espacio público del litoral. Asimismo, se queja de las "molestias reiteradas" que habrían denunciado los vecinos en años anteriores, a causa de "los ruidos, la potente iluminación, la masificación y las afectaciones al tránsito de la zona".
Las críticas se centran en la gestión de Marcos Serra y su "doble discurso": "Por un lado, afirma defender un modelo turístico más sostenible y combatir los excesos; y por otro, impulsa actuaciones que consolidan precisamente ese mismo modelo".
"Es inadmisible", añaden en su nota, "que sueldos y efectivos públicos se destinen a macrofiestas en una playa que benefician a unos pocos, mientras el municipio sigue acumulando enormes problemas en limpieza viaria, mantenimiento de los barrios y políticas sociales", sostiene el PSOE.
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