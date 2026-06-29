La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal

La Policía Nacional ha inspeccionado una clínica estética en Ibiza en el marco de una operación desarrollada en distintos puntos de España contra el uso y distribución de productos sanitarios no autorizados en tratamientos estéticos. La actuación forma parte de una investigación nacional que se ha saldado con tres personas detenidas, otras siete investigadas y la intervención de 278 productos sanitarios de cuatro tipologías diferentes.

La operación se dirigió contra una red de distribución y uso de productos estéticos ilegales en nueve clínicas repartidas por varias ciudades españolas. Según ha informado la Policía Nacional, los centros inspeccionados estaban ubicados en Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Ibiza, Sevilla, Málaga y Almendralejo.

La investigación culminó con la inspección de nueve establecimientos en los que se detectó la utilización de sustancias cuya comercialización no está permitida en la Unión Europea. En el caso de Ibiza, la nota policial sitúa a la isla entre los lugares donde se practicaron inspecciones, aunque precisa que los productos sanitarios no autorizados fueron localizados nuevamente en uno de los establecimientos inspeccionados en Sevilla.

Ácido hialurónico mezclado con anestesia local

La operación comenzó a raíz de unas inspecciones rutinarias en las que los agentes detectaron dos envíos procedentes de Asia que contenían 40 kilos de ácido hialurónico mezclado con anestésico local. Según la Policía, se trataba de productos cuya comercialización “no está autorizada ni permitida en territorio europeo”.

Tras las primeras comprobaciones, los investigadores identificaron como destinataria de los envíos a una cadena de clínicas estéticas. A partir de ahí se realizó una primera inspección en uno de sus establecimientos, ubicado en Madrid. Durante esa actuación, los agentes localizaron numerosos productos sanitarios almacenados en consultas médicas y en dependencias utilizadas como almacén.

En esa primera intervención se incautaron cientos de unidades destinadas presuntamente a tratamientos estéticos. Además, la Policía procedió a la inmovilización cautelar de otros productos sanitarios para verificar si cumplían la normativa vigente.

Los análisis técnicos posteriores confirmaron que parte del material intervenido carecía de autorización para su comercialización y uso. Otros productos, según la investigación, presentaban deficiencias relacionadas con el etiquetado y con los requisitos regulatorios exigidos.

Inspecciones en clínicas de toda España

Con esos resultados, los investigadores ampliaron las actuaciones y programaron inspecciones simultáneas en establecimientos de diferentes puntos del territorio nacional. Fue en esta fase cuando, el pasado 28 de abril, se llevaron a cabo inspecciones en las nueve clínicas, entre ellas la de Ibiza.

Como resultado de la operación fueron detenidos los administradores de las clínicas y la responsable de compras de una de ellas. La Policía les atribuye presuntos delitos contra la salud pública y estafa a consumidores. Además, otras siete personas vinculadas profesionalmente a los establecimientos inspeccionados fueron investigadas por los mismos hechos.

La Policía Nacional enmarca esta actuación en una operación contra el uso de productos sanitarios no autorizados en clínicas estéticas. La investigación ha permitido intervenir un total de 278 productos de cuatro categorías distintas y detectar el uso de sustancias no permitidas en el mercado europeo.

La operación pone el foco sobre el control de los productos utilizados en tratamientos estéticos y sobre los riesgos para los consumidores cuando se emplean sustancias que no cuentan con autorización para su comercialización o utilización en la Unión Europea.