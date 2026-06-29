Cogió a una niña de dos años y le dio un beso en un playa de Ibiza: la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por agresión sexual

Un hombre se enfrenta a la petición de cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual a una menor de dos años de edad cometido hace tres años en Ibiza. Según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía, el suceso tuvo lugar a las 12 horas del 19 de julio de 2023 en una playa de Ibiza. El acusado, sin antecedentes penales y en situación irregular en España, "recogió a la menor en brazos y con intención de satisfacer sus deseos libidinosos, mientras la agarraba fuertemente, le dio un beso en la mejilla".

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, la madre "le arrebató a su hija y se dirigieron a otro lugar de la playa". El escrito destaca que estos hechos "han afectado de forma negativa en el estado de ánimo" de la progenitora. El juicio está programado para este lunes 29 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

Por todo ello, Fiscalía califica jurídicamente estos hechos como un delito de agresión sexual del art 181.1 del código Penal y reclama una pena de cuatro años de prisión, aunque apostilla que ese castigo se sustituya por la expulsión de España y la prohibición de volver a pisar territorio español durante ocho años.

Además, también exige la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años y que abone a la madre de la menor una indemnización de 5.000 euros por los daños morales y el perjuicio psicológico.

El juicio debería haberse celebrado el pasado mes de diciembre, pero se suspendió.