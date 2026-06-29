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Los niños ya tienen tablas

Los niños ya tienen tablas | MARCELO SASTRE

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Redacción Ibiza

El auditorio Caló de s’Oli se despidió ayer del festival de teatro infantil El Festín, que ofreció distintas combinaciones de actuaciones familiares, musicales y de circo acrobático. El colegio Sant Jordi tomará el relevo los días 3, 4 y 5 de julio, que cerrarán la edición de este año.

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