Lucha contra las drogas en Ibiza: dos camellos a la cárcel y otros dos se sientan en el banquillo

La Audiencia Provincial de Baleares ha dictado dos sentencias firmes por delitos contra la salud pública en Ibiza, mientras que la Fiscalía mantiene otros dos escritos de acusación por asuntos de drogas pendientes de juicio. Los cuatro casos, tramitados por juzgados de la isla, reflejan intervenciones policiales con cocaína, MDMA, ketamina, cannabis y otras sustancias, así como peticiones de prisión que van desde un año y medio hasta cinco años de cárcel.

Un adicto condenado en Santa Eulària

En primer lugar, la Audiencia ha condenado a un hombre de nacionalidad española a tres años de prisión y 2.200 euros de multa por un delito contra la salud pública tras ser sorprendido con cocaína, MDMA y cannabis en Santa Eulària. La sentencia es firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes. El caso se inició el 16 de julio de 2023, sobre las 9.30 horas, cuando agentes de la Policía Local sorprendieron al acusado en una calle del municipio. El hombre llevaba en una riñonera 12 envoltorios de cocaína, con un peso neto de 8 gramos, además de una bolsa con cuatro envoltorios de resina de cannabis.

Los agentes registraron también un vehículo propiedad del acusado, estacionado en la misma zona. En el interior localizaron un envoltorio con 27 gramos de MDMA, una bolsa con 3 gramos de cannabis, una báscula de precisión, bolsas de plástico y alambres cortos que, según la sentencia, eran utilizados para preparar dosis destinadas a la venta. La droga intervenida habría alcanzado en el mercado ilícito un valor aproximado de 2.106 euros. También se intervinieron 130 euros, 40 libras esterlinas y 5 dólares estadounidenses, que la resolución considera procedentes de la venta de las sustancias.

El tribunal aprecia la atenuante de grave adicción a sustancias estupefacientes, al considerar probado que el acusado cometió los hechos a causa de su dependencia. La Audiencia le concede la suspensión de la pena de prisión durante cinco años, condicionada a que no vuelva a delinquir y a que continúe con el tratamiento de desintoxicación que sigue en la Unidad de Conductas Adictiva de Ibiza, que deberá remitir informes trimestrales sobre su evolución.

Drogas en una caja de zapatos

La segunda sentencia condena a otro hombre de nacionalidad colombiana a un año y medio de prisión por un delito contra la salud pública. Igual que en el anterior caso, la resolución es firme por conformidad. Los hechos se remontan al 10 de febrero de 2020, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a un domicilio de Ibiza por un presunto delito de malos tratos. Durante la intervención, una mujer entregó voluntariamente a los policías una caja de zapatos en cuyo interior había varias bolsas con sustancias estupefacientes y útiles de pesaje.

Según los hechos probados, en la caja había polvo rosa, polvo blanco, polvo marrón y cogollos de cannabis. Los análisis determinaron que se trataba de ketamina y MDMA, cocaína, MDMA y cannabis, además de otra sustancia no fiscalizada. La sentencia considera acreditado que las drogas y los instrumentos intervenidos eran utilizados por el acusado para el tráfico y suministro a terceras personas. El valor de las sustancias en el mercado ilícito fue calculado en 1.492 euros. El tribunal también impone al condenado una multa de 1.200 euros.

Venta de sustancias y agresión a dos policías

El primero de los escritos de acusación fiscal sitúa los hechos en Platja d’en Bossa, en Sant Josep, sobre las 22.40 horas del 3 de julio de 2022. Según el Ministerio Público, un hombre se dirigió a unos agentes de paisano de la Policía Local y les ofreció distintas sustancias estupefacientes, entre ellas MDMA, cocaína, ketamina y marihuana. La Fiscalía sostiene que, cuando los agentes se identificaron y trataron de intervenir, el acusado emprendió la huida y agredió a dos de ellos.

El escrito califica los hechos como un delito contra la salud pública, un delito de atentado contra agente de la autoridad y un delito leve de lesiones. Por el delito contra la salud pública, el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión y una multa de 3.000 euros. Por el atentado pide un año de prisión y por las lesiones reclama seis meses de multa, además de indemnizaciones al agente lesionado. Al tratarse de un acusado extranjero, la Fiscalía interesa que las penas de prisión sean sustituidas por la expulsión del territorio español, con prohibición de regreso durante ocho años. La vista previa se celebrará el próximo miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Cinco años de prisión por llevar MDMA y cocaína

Por último, el segundo escrito de acusación corresponde a un procedimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza. La Fiscalía acusa a un hombre de nacionalidad galesa de un delito contra la salud pública por unos hechos ocurridos el 30 de julio de 2022, alrededor de las 00.30 horas, en Ibiza. Según el Ministerio Público, el acusado llevaba ocultas entre su vestimenta diversas sustancias preparadas para la venta. Entre ellas había comprimidos de MDMA, bolsas con MDMA en polvo o cristalizada y varias bolsas con cocaína. La acusación concreta diferentes cantidades y purezas, y cifra el valor total de la droga en el mercado ilícito en 683 euros.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y solicita para el acusado cinco años de prisión, además de una multa de 1.800 euros. El juicio de este procedimiento se celebra este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.