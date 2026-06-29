La advertencia del presidente de la Asociación de Empresas de Chárter de Balears, Pedro Francisco Gil, de que el mar balear se está llenando de «irresponsables» que practican la náutica «sin conciencia ni respeto», por lo que pide a las administraciones un endurecimiento de las pruebas destinadas a obtener las titulaciones náuticas. Según explica, están aumentando los accidentes con embarcaciones, hundimientos, varadas y robos y se queja de que mucha gente ve la náutica como una «oportunidad de obtener likes en las redes sociales». Gil señala que hay que adoptar medidas porque lo que está en juego son «vidas humanas» y muestra la preocupación de la patronal porque, según afirma «se le está perdiendo el respeto al mar, que es el mejor juez que existe».

Llama la atención

El aviso de la empresa que se ocupa del transporte de pasajeros en Formentera de que la isla puede quedarse sin transporte público en plena temporada turística. El problema es que Autocares Paya arrastra impagos del Consell de Formentera por el servicio desde 2021 y su responsable advierte de que ya no pueden aguantar más. Denuncia que lleva años soportando este servicio esencial con recursos propios y ya no da más de sí.