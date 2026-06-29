José Javier Marí Noguera, presidente de Comercio de Ibiza y Formentera: "Muchas veces los vecinos no conocen los pequeños comercios que tienen en su calle"

"Muchas veces existe la sensación de que la gente ya conoce el pequeño comercio, cuando no es así, porque en ocasiones ni los propios vecinos tienen identificados los negocios que tienen en la calle". Para José Javier Marí Noguera, presidente de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef), uno de los aspectos que deben mejorar tanto los comerciantes locales como la propia patronal es la visibilización del sector: "Pienso que debemos, de alguna manera, darnos a conocer mucho más, ya que hay bastante gente que seguramente no conozca el producto que se ofrece en estos establecimientos", confiesa Marí.

Con el objetivo de darle una mayor visibilidad, una de las fórmulas de Pimeef son campañas como la de 'Som Comerç'. En la última edición, se han entregado 20 tarjetas regalo por valor de 50 euros a los 20 ganadores de la tarjeta. "Es una manera de conseguir más clientes fidelizados a este tipo de negocio", reconoce Marí.

"Esta temporada turística está siendo bastante similar a la del año pasado"

Por otro lado, Marí indica que, en los comercios de Pimeef de la isla, "esta temporada turística está siendo bastante similar a la del año pasado". "A partir de Semana Santa ya empezó la temporada y desde entonces se han combinado momentos más altos con otros más bajos", agrega.

Aunque no se muestra descontento al hacer un breve balance sobre el inicio del verano en el sector, recientemente varios establecimientos ubicados en la avenida de Isidor Macabich, una de las arterias de Vila y donde predominan los pequeños negocios locales, han expresado su malestar. El motivo son, principalmente, las quejas provocadas por la caída de las ventas y de la clientela por la falta de más paradas de autobús en la avenida, que actualmente solo cuenta con dos: una al inicio, a la altura del edificio de los antiguos juzgados, pocos metros antes de llegar al cruce con la avenida Ignasi Wallis, y otra prácticamente al final, frente al parque de la Paz.

Uno de los comercios afectados es la tienda de ropa Adelaida, cuya propietaria, Adelaida Molina, reconoció a Diario de Ibiza que mantiene "contacto directo con Pimeef" y se mostró "satisfecha" con esta interacción. Al preguntarle por esta cuestión, Marí reconoce que "puede ayudar que haya una nueva parada de autobús". "Está claro que la ubicación de la antigua parada contribuía a que, de alguna forma, mucha gente se moviese y acabase en el interior de las tiendas. Entendemos que es una situación que ha provocado un cambio importante desde que quitaron la anterior".

"No nos debemos enfocar solo en un tema puntual"

Marí se muestra a favor de que haya más paradas de autobús en la avenida de Isidor Macabich: "No estamos en contra, ni mucho menos; de hecho, estamos a favor". Sin embargo, el presidente de Comercio de Pimeef considera que este hecho no debe ser la única preocupación de los negocios de la zona: "No solo nos debemos enfocar en un tema puntual como este, porque al final lo que debemos intentar, y que considero mucho más importante, es unirnos para mejorar la comunicación, hacernos respetar y darnos a conocer como comercios".

Marí agrega: "Debemos hacer mucha fuerza conjunta, ya que no hay un problema local solo de una calle, sino en todo el eixample de Ibiza".

A pesar de su voluntad de impulsar el pequeño y mediano comercio, es consciente de que lograrlo no es una tarea sencilla: "Competimos a nivel global y con empresas que están abiertas 24 horas al día los 365 días del año. Ante ello, debemos encontrar la fórmula para que la gente entre en nuestras tiendas y, en definitiva, nos compre". "En ello estamos", añade Marí.