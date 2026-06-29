La industria de la moda crece en Ibiza: se gradúan 50 alumnos de los cursos de patronaje y confección

Los 50 alumnos que finalizaron los cursos de patronaje y confección en la Escuela de Arte de Ibiza ya han recibido sus diplomas acreditativos. Este programa formativo, que el Consell impulsa desde el año 2017, pretende ofrecer a los estudiantes ibicencos una formación continua que contribuya a reforzar la industria de la moda en la isla, ampliar la oferta de personas costureras y garantizar una mayor profesionalización de los oficios de modista y costurero.

El presidente del Consell, Vicent Marí, y la consellera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, han entregado la mañana de este lunes los diplomas a alumnos de nivel inicial, avanzado I, avanzado II y avanzado III. En esta edición, el Consell ha ofrecido seis grupos formativos, que han sumado 500 horas de formación especializada.

Los cursos, que se llevaron a cabo, un año más, en el aula taller de la Escuela de Artes de Ibiza, los han dirigido profesionales reconocidos de la industria de la moda ibicenca, como Tony Bonet, Monika Maxim i Antònia Riera (Ibimoda).

La oferta formativa en moda no para de crecer en la isla. Fajarnés ha recordado la reciente implantación del grado medio de Técnico en Confección y Moda en la Escuela de Artes, así como el inicio, el próximo septiembre, del grado básico en el instituto Santa María. "Estos cursos se han consolidado como una oportunidad de formación muy valorada. El hecho de que muchos alumnos decidan continuar año tras año hasta completar todos los niveles es la mejor muestra de su éxito y de la utilidad de este itinerario formativo para el sector", ha señalado la consellera.

Por su parte, Vicent Marí ha asegurado que invertir en formación es invertir en el futuro de Ibiza. "Con estos cursos reforzamos el talento local, preservamos un oficio tradicional y contribuimos a garantizar el relevo generacional de un sector que forma parte de la identidad y de la industria de la moda de nuestra isla".

El objetivo está claro: que los alumnos puedan seguir formándose sin necesidad de abandonar la isla.