Ibiza suma otras 1.700 afiliaciones al inicio de la temporada estival

La Seguridad Social cerró el mes de mayo con un nuevo incremento interanual de afiliaciones en las Pitiusas, aunque con una evolución desigual por islas, municipios y tipos de contrato. Ibiza alcanzó las 93.206 en el conjunto de regímenes, 1.699 más que en mayo de 2025, cuando se contabilizaban 91.507. El avance equivale a un crecimiento del 1,9% en un año y confirma que el mercado laboral insular sigue ampliándose en el arranque de la temporada turística alta, aunque a un ritmo contenido y con fuertes diferencias territoriales.

La mayor parte del aumento se concentra en el municipio de Ibiza, que pasa de 38.673 afiliaciones en mayo de 2025 a 39.727 en mayo de 2026. Son 1.054 cotizantes más, un incremento interanual del 2,7%. La capital absorbe así seis de cada diez nuevas afiliaciones registradas en la isla durante el último año. En términos absolutos, ningún otro municipio se aproxima a ese empuje.

Sant Josep también muestra un crecimiento significativo, con 15.983 afiliaciones frente a las 15.656 de un año antes. El municipio suma 327 cotizantes, un 2,1% más. Santa Eulària registra una evolución muy similar en cifras absolutas: alcanza 19.690 afiliaciones, 322 más que en mayo de 2025, lo que supone un repunte del 1,7%. Entre ambos municipios aportan casi cuatro de cada diez nuevas afiliaciones de la isla.

El comportamiento es mucho más plano en Sant Antoni, que apenas crece un 0,4% interanual. El municipio pasa de 13.253 a 13.300 afiliaciones, solo 47 más en un año. Sant Joan, por el contrario, es el único municipio ibicenco que pierde cotizantes: baja de 4.557 a 4.506, 51 menos, lo que representa una caída del 1,1%.

Mayor dinamismo de los autónomos

La evolución por regímenes también permite matizar la lectura general. En Ibiza, el Régimen General suma 74.768 afiliaciones en mayo de 2026, frente a las 73.576 del mismo mes del año anterior. El aumento es de 1.192 cotizantes, un 1,6% más. El trabajo asalariado crece, por tanto, pero lo hace ligeramente por debajo del conjunto de afiliaciones de la isla, que avanzan un 1,9%.

Los autónomos muestran un dinamismo mayor. En Ibiza pasan de 15.641 a 16.059 cotizantes, con 418 más en un año. El crecimiento interanual es del 2,7%, por encima tanto del Régimen General como del total de la isla. El dato apunta a un refuerzo del trabajo por cuenta propia en el inicio de la temporada, especialmente relevante en una economía con fuerte peso de pequeños negocios, servicios, construcción, comercio y actividades vinculadas al turismo.

En Formentera, las estadísticas disponibles muestran también un avance de los principales indicadores laborales. El Régimen General alcanza las 5.491 afiliaciones en mayo de 2026, 122 más que las 5.369 registradas un año antes. El incremento es del 2,3%, superior al 1,6% observado en Ibiza para la misma categoría. La isla menor, por tanto, crece con más intensidad en el empleo asalariado, aunque sobre una base mucho más reducida.

El trabajo autónomo también aumenta en Formentera, aunque con menor fuerza que en Ibiza. La isla pasa de 1.146 a 1.166 autónomos, 20 más, un crecimiento del 1,7%. Es una subida moderada, inferior al 2,7% registrado por Ibiza, pero confirma que el empleo por cuenta propia mantiene una tendencia positiva en ambas islas.

Otro indicador relevante es el de las cuentas de cotización inscritas en la Seguridad Social, que permite aproximarse a la evolución del tejido empresarial. En Ibiza se contabilizan 9.708 en mayo de 2026, frente a las 9.588 de un año antes. Son 120 más, un aumento del 1,3%. En Formentera se pasa de 831 a 841 cuentas, diez más, también con un incremento del 1,2%.

Más contratos indefinidos a tiempo completo

La comparación entre afiliaciones y cuentas de cotización deja una lectura clara: el empleo crece más que el número de centros o códigos empresariales. En Ibiza, los cotizantes totales suben un 1,9%, mientras las cuentas lo hacen un 1,3%. En el Régimen General, el avance de la afiliación es del 1,6%. Esto sugiere que una parte del crecimiento laboral procede de más trabajadores por cuenta existente, no solo de la aparición de nuevas empresas o centros de trabajo.

El detalle por tipo de contrato introduce otro matiz importante. En Ibiza, los indefinidos del Régimen General pasan de 70.613 a 71.648 afiliaciones, 1.035 más, un 1,5% de incremento interanual. Dentro de ellos, el indefinido a tiempo completo es el que más avanza: sube de 28.230 a 29.216, con 986 afiliaciones más y un crecimiento del 3,5%. En cambio, el indefinido a tiempo parcial baja un 1,2%, de 3.559 a 3.517, mientras que el fijo-discontinuo apenas aumenta un 0,2%, de 38.824 a 38.915.

Pese a ese avance mínimo, el fijo-discontinuo sigue siendo la figura central del mercado laboral ibicenco. En mayo de 2026 representa 38.915 cotizantes, el 52% del Régimen General y el 54,3% de todos los contratos indefinidos. Es decir, más de la mitad del empleo asalariado ordinario de la isla se sostiene sobre una modalidad estrechamente ligada a la estacionalidad.

La contratación temporal, aunque minoritaria, crece con más fuerza que la indefinida. En Ibiza pasa de 2.884 a 3.049 afiliaciones, 165 más, lo que supone un aumento del 5,7%. El porcentaje es casi cuatro veces superior al crecimiento del contrato indefinido, que fue del 1,5%. La temporalidad sigue teniendo un peso reducido en comparación con el fijo-discontinuo, pero su repunte interanual resulta significativo.

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La construcción también mejora en comparación con el año pasado, aunque con una evolución más contenida que la del conjunto del empleo. En Ibiza, el sector pasa de 10.116 cotizantes en mayo de 2025 a al menos 10.198 en mayo de 2026, lo que supone un aumento mínimo de 82 afiliados y un avance del 0,8%.