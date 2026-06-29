Solidaridad
Ibiza y Sant Joan se suman a un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela
En Vila y Sant Joan, el minuto de silencio organizado por la FEMP busca manifestar el apoyo institucional a los afectados por los seísmos en Venezuela
Los ayuntamientos de Ibiza y Sant Joan se han sumado este 29 de junio al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas de la catástrofe provocada de Venezuela como consecuencia de los terremotos, a la que se han adherido numerosos ayuntamientos de todo el Estado con el objetivo de manifestar su pésame y apoyo a los afectados por esta tragedia.
En Sant Joan, el acto ha tenido lugar a las 12 horas en la entrada del Ayuntamiento, como muestra de respeto institucional, solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia. Desde el Consistorio han trasladado su "más sincero pésame" y se han unido "al dolor del pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles".
El minuto en Vila
El Ayuntamiento de Ibiza también se ha sumado este mediodía al minuto de silencio en muestra de solidaridad con Venezuela y en recuerdo de las víctimas de los terremotos que han afectado al país. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha participado en la concentración celebrada ante el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), en el edificio Cetis, y, al finalizar el minuto de silencio, ha expresado su "profundo pésame y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", así como el apoyo institucional del Consistorio.
Triguero ha trasladado también un mensaje de especial proximidad a los más de 250 ciudadanos venezolanos empadronados en el municipio y a sus familiares, a quienes ha dirigido "un abrazo sincero y todo el afecto de la capital de Ibiza".
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