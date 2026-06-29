Ibiza y Sant Joan se suman a un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela

Los ayuntamientos de Ibiza y Sant Joan se han sumado este 29 de junio al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas de la catástrofe provocada de Venezuela como consecuencia de los terremotos, a la que se han adherido numerosos ayuntamientos de todo el Estado con el objetivo de manifestar su pésame y apoyo a los afectados por esta tragedia.

En Sant Joan, el acto ha tenido lugar a las 12 horas en la entrada del Ayuntamiento, como muestra de respeto institucional, solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas y a todas las personas afectadas por esta tragedia. Desde el Consistorio han trasladado su "más sincero pésame" y se han unido "al dolor del pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles".

El Ayuntamiento de Sant Joan durante su minuto de silencio. / Ajuntament de Sant Joan

El minuto en Vila

El Ayuntamiento de Ibiza también se ha sumado este mediodía al minuto de silencio en muestra de solidaridad con Venezuela y en recuerdo de las víctimas de los terremotos que han afectado al país. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha participado en la concentración celebrada ante el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), en el edificio Cetis, y, al finalizar el minuto de silencio, ha expresado su "profundo pésame y solidaridad con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", así como el apoyo institucional del Consistorio.

Triguero ha trasladado también un mensaje de especial proximidad a los más de 250 ciudadanos venezolanos empadronados en el municipio y a sus familiares, a quienes ha dirigido "un abrazo sincero y todo el afecto de la capital de Ibiza".