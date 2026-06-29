Ibiza redescubre a 'Picarol', el artista que hizo de su vida una aventura estética

Ibiza volverá a mirar de frente a uno de sus creadores más singulares. El Ayuntamiento anuncia la inauguración, el próximo 7 de julio a las 20 horas en la Sala Capitular de Dalt Vila, de una exposición dedicada a Josep Costa Ferrer, Picarol, coincidiendo con la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. Una efeméride redonda para recuperar a un artista difícil de encasillar: dibujante, ilustrador, caricaturista, anticuario, galerista, coleccionista, editor de guías turísticas y figura clave del arte gráfico catalán de la primera mitad del siglo XX.

La muestra llega 34 años después de que el fondo municipal de Picarol se exhibiera por primera vez, en 1992. Ahora, el Ayuntamiento vuelve a sacar a la luz cerca de cuarenta dibujos originales conservados en el Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa (Aisme), una colección adquirida por el Consistorio en dos tandas a principios de los años noventa.

"El pasado 7 de junio se cumplieron 150 años del nacimiento en Ibiza de este destacado dibujante, ilustrador y caricaturista, una de las figuras más relevantes del arte gráfico catalán de la primera mitad del siglo XX", explica la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, en una nota remitida por el Consistorio. Por este motivo, añade, el Ayuntamiento ha organizado una exposición que permitirá "redescubrir su obra a través de los fondos municipales".

Varios personajes para una vida

Picarol nació en Ibiza en 1876 y murió en Palma en 1971. Su biografía parece la de varios personajes reunidos en uno solo. Fue conocido sobre todo por su trabajo como caricaturista, pero su vida se desplegó mucho más allá del dibujo. Colaboró con algunas de las publicaciones satíricas más prestigiosas de su época, entre ellas La Campana de Gràcia y L’Esquella de la Torratxa. Precisamente, buena parte de los dibujos conservados por el Ayuntamiento son originales publicados en L’Esquella de la Torratxa, lo que otorga a la colección un notable valor patrimonial.

La exposición se completará con una selección de ejemplares de prensa histórica conservada en la Hemeroteca Municipal, donde se podrán ver publicados algunos de sus dibujos. Entre los periódicos expuestos habrá números de El Resumen, de 1913 y 1915; Heraldo de Ibiza, de 1913; y Diario de Ibiza, de 1914 y 1971, entre otros.

La vinculación de Picarol con las Baleares fue constante y poliédrica. Fundó las Galerías Costa de Palma y en 1936 impulsó la edición de una guía turística de Ibiza y Formentera, de la que también se expondrá un ejemplar en la muestra. Su figura, sin embargo, va más allá de una trayectoria profesional ordenada: fue uno de esos personajes que convirtieron el arte en una manera de estar en el mundo.

"Un ibicenco atípico"

Así lo describió el poeta Vicente Valero en Diario de Ibiza en 2005, a propósito de la exposición 'Josep Costa Picarol. Vida i Obra', clausurada entonces en la sala de cultura de Sa Nostra. Lo definió como "un ibicenco atípico" y destacó que la muestra permitía descubrir a un Picarol "completísimo, en sus múltiples facetas: caricaturista, galerista, diseñador, coleccionista, escritor de guías turísticas, anticuario...". También dejó una frase que resume como pocas el carácter del personaje: "Picarol fue un hombre que hizo del arte un estilo de vida".

El interés por su legado no ha dejado de crecer. En septiembre de 2025, la Adrià Codina Art Gallery de Lleida presentó la exposición 'El llegat infinit: Josep Costa i Ferrer i el seu arxiu', dedicada al archivo del artista. Aquel fondo, adquirido por el galerista Adrià Codina a los descendientes de Picarol, reunía más de 40.000 documentos, 5.000 fotografías y 300 obras de arte, y se puso a la venta como un único lote por 387.350 euros.

El archivo incluía dibujos, ilustraciones, pinturas, fotografías, cartas personales, documentos de compraventa derivados de su actividad como anticuario y material arqueológico vinculado a su afición por esta disciplina. Para Codina, se trata de un fondo que "solo podrá desplegar todo su potencial si pasa a manos de una institución que lo estudie, lo preserve y lo difunda". La directora de los Servicios Territoriales de Cultura en Lleida, Montserrat Parra, defendió entonces que ese patrimonio "tiene que ser público".

La Bastilla de 1915, un dibujo de ´Picarol´ que representa a los franceses luchando por su libertad contra el absolutismo alemán. / D.I

La documentación también revelaba la estrecha relación de Picarol con el banquero mallorquín Juan March. Según explicó Codina, Costa era una persona de máxima confianza para la familia March: "Costa proponía comprar un Goya y March no se lo pensaba dos veces". El historiador del arte Albert Velasco, comisario de aquella muestra junto a Codina, añadió que Costa fue "el asesor predilecto" de diferentes miembros de la familia y decorador de varios palacios en Mallorca y Madrid.

Aquella exposición de Lleida permitió observar la magnitud de una vida que tocó muchos territorios del arte y del patrimonio. Picarol guardó facturas, cartas con artistas, catálogos de exposiciones, fotografías de piezas que pasaron por sus tiendas de antigüedades y por las Galerías Costa. También conservó documentación sobre Cala d’Or, de cuya fundación fue impulsor, y sobre el comercio artístico de finales del siglo XIX y principios del XX. Para Velasco, ese archivo es "fundamental para conocer las relaciones de una galería y los artistas" y para entender cómo parte del patrimonio de las Islas se dispersó fuera de Mallorca.

Los dibujos originales

Ahora, la exposición de Dalt Vila devuelve el foco a la Ibiza natal de Picarol. No lo hace a través de su inmenso archivo privado, sino mediante una pieza esencial del patrimonio municipal: los dibujos originales que conserva el Aisme y la prensa histórica que permite ver cómo esas obras circularon en su tiempo.

"En definitiva, con esta exposición, el Ayuntamiento de Ibiza quiere rendir homenaje a una figura capital de la cultura ibicenca y poner en valor el patrimonio documental y artístico que custodian los archivos municipales, acercándolo nuevamente a la ciudadanía coincidiendo con una efeméride tan significativa", concluye Domínguez en la nota del Consistorio.