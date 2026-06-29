Educación
Ibiza busca a los mejores estudiantes de Bachillerato y FP
Se podrán presentar las solicitudes hasta el 9 de julio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Ibiza ya ha abierto el plazo para presentar las solicitudes a los Premios a los Mejores Expedientes Académicos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, correspondientes al curso 2025/2026. Como cada año, este reconocimiento busca valorar el "esfuerzo, la constancia y la excelencia educativa" de los estudiantes del municipio.
El concejal de Juventud, Manuel Jiménez, ha explicado que estos premios son una manera de "dar visibilidad al esfuerzo que hacen muchos jóvenes por conseguir la excelencia en sus estudios". También ha recordado que desde el Consistorio seguirán apostando por "políticas que refuercen la educación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo personal y académico de la juventud".
Las solicitudes podrán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento desde el día 26 de junio hasta el 9 de julio.
Los premios se dirigen a aquellos alumnos que finalicen sus estudios de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio durante el curso 2025/2026 y que hayan obtenido un expediente académico destacado. Para más información, los interesados pueden consultar las bases en la sede electrónica o contactar con el Centro de Creación Joven, C19.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reconoce el talento joven e impulsa la "cultura del mérito". "Queremos reconocerlos e incentivar que continúen formándose y aportando valor al futuro de Ibiza", ha señalado Jiménez.
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