Cómo ayudar a Venezuela desde Ibiza: la mejor forma no es recoger material, medicinas y comida

"Hay entidades ahora mismo que han abierto cuentas para atender la emergencia: Cruz Roja, Cáritas, Intermón... Son entidades que tienen capacidad y experiencia en atender emergencias y que están sobre el terreno", afirma Fina Darder, coordinadora del Fons Pitiús de Cooperació. "Cualquier persona puede aportar a aquella que le dé más confianza y dará una respuesta solidaria a una situación que requiere de mucha eficacia y eficiencia para contribuir a menguar la grave situación que están viviendo en Venezuela", considera la coordinadora del Fons Pitiús. Desde Cáritas, Gustavo Gómez aclara: "Desde las diocesanas, como Cáritas España, hemos enviado desde nuestro fondo de emergencias 300.000 euros para allá, a la Cáritas de Venezuela".

Por otro lado, Xavier Pozo, responsable de comunicación y captación de fondos de Creu Roja a les Illes Balears, comenta que desde la Cruz Roja española (CRE) han movilizado diferentes servicios de emergencias y han activado en España "el sistema de búsquedas de personas desaparecidas para el restablecimiento de contactos familiares de personas venezolanas residentes en España que no logran contactar con sus seres queridos tras los terremotos". "Animamos a la población que quiera colaborar a que lo haga a través de los canales de captación que se han habilitado".

Canales de captación monetaria para la emergencia en Venezuela de la Cruz Roja. / Cruz Roja

¿Las recogidas no son "buena" práctica?

"En cualquier caso, y como se recomienda en todas las emergencias, hacer recogidas de ropa, medicamentos... No es una buena práctica", asevera la coordinadora de Fons: "El envío suele ser muy caro, las cosas que se recogen a veces no son necesarias (también se envían muchas cosas en mal estado) y a menudo se supera la capacidad de gestión de las personas que están sobre el terreno".

Gómez considera que la recogida está "genial", puesto que se necesita "una sociedad implicada": "Implicada no solo hacia los que viven en la isla, sino sin olvidarnos de las coyunturas que hay en otros países. Que estemos sensibilizados: creo que es vital para hacernos una sociedad mejor". "Desde las diocesanas, solo se promociona la recogida de dinero que llega de Cáritas a Cáritas, no llega a ningún gobierno u otra entidad: va desde la Cáritas de España a la Cáritas de Venezuela, en este caso, para la compra de materiales de primera necesidad que evalúen como necesarios", sostiene Gómez. Esto es debido a "la política de Cáritas" y aclara por qué lo hacen de esta manera: "Por un lado, el coste que podrías dedicar allí, enviar más dinero, no lo gastas aquí en lo que cueste llevar el contenedor hasta Venezuela, que es el otro lado del mundo... Por otra parte, potencias el comercio local, que ya suficientemente tocado está en una emergencia".

La recomendación de Darder también es "comprar los productos necesarios en el propio país con información clara sobre cuáles son los productos que se necesitan. Además, de esta manera, se contribuye a la economía del país".

Las emergencias se acaban olvidando

"Conviene recordar que las emergencias generan una necesidad de respuesta inmediata, pero cuando ha pasado un mes o dos y salen del foco mediático se olvidan", lamenta Darder: "También, es muy importante dar una respuesta después, cuando sea necesaria la reconstrucción de todo lo que se ha destruido y las personas necesiten ayuda para continuar". "Nosotros solo trabajamos en la primera fase de una emergencia si tenemos conocimientos de primera mano de lo que pasa en el país, cosa que no ocurre con Venezuela porque no trabajamos allí", aclara Darder. Sostiene que, aun así, en un par de semanas tendrá una asamblea sobre el tema y que hablarán a partir de la información que hayan recopilado hasta el momento. Asegura que es en esa segunda fase donde el Fons interviene "en muchas ocasiones", cuando no puede hacerlo en la primera.

En esto coincide Gómez que sostiene: "Cuando pasa una catástrofe, la sociedad se vuelca, como con las riadas de Valencia o el terremoto en Haití u otros lugares. En los primeros meses está allí todo el mundo, las administraciones públicas, las ONGs, pero luego se nos olvida todo y nos enfocamos en lo último que ha pasado", lamenta. "Cáritas, lo que hace tras la primera emergencia, son proyectos de reconstrucción y acompañamiento, potenciados y apoyados en las Cáritas locales", finaliza.