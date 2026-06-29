Sostenibilidad en la hostelería de Ibiza: 700 empresarios optan a la bandera verde

Ibiza renueva su compromiso con el reciclaje participando en la séptima edición del 'Movimiento Banderas Verdes' organizado por Ecovidrio. Cerca de 700 establecimientos hosteleros de los cinco municipios de Ibiza competirán con empresarios de otros 27 de Baleares para hacerse con una de las dos banderas verdes que la asociación otorga en la región.

El año pasado, establecimientos de Capdepera (Mallorca) y Formentera consiguieron este reconocimiento. Como novedad, además de otorgar la bandera verde, los dos municipios que consigan la mejor puntuación podrán disfrutar de una jornada de sensibilización impartida por educadores ambientales que informarán a los vecinos sobre los beneficios de reciclar los envases de vidrio.

Asimismo, Ecovidrio premiará con otro galardón a los establecimientos "más responsables y comprometidos con la sostenibilidad de Baleares", afirma la compañía en un comunicado. De esta manera, se valorarán aspectos como las iniciativas para mejorar la gestión de los residuos, el consumo de energía y agua o la apuesta por una compra sostenible. En 2025, este premio recayó en el restaurante Can Mimosa, en Santa Gertrudis.

El compromiso de la hostelería con el reciclaje

Según informa Ecovidrio en una nota, durante el verano se consume un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación, y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio de un solo uso provienen del sector hostelero. Es por eso que el respaldo de este sector es clave.

El compromiso de los hosteleros ya tiene resultados, apunta la empresa: en esta edición de 'Movimiento Banderas Verdes' se han recogido más de 15.800 toneladas de envases de vidrio para conseguir evitar la emisión de más de 9.100 toneladas de CO2 a la atmósfera, "el equivalente a retirar de la circulación unos 4.200 coches durante un año".

A nivel nacional, en esta edición participarán más de 120 municipios y más de 12.000 restaurantes, bares y chiringuitos. Para postularse a una Bandera Verde, hay que cumplir una serie de requisitos basados en criterios como el incremento del volumen de recogida selectiva de envases de vidrio respecto al año anterior; registrar una participación en la campaña de, al menos, el 50% de los establecimientos hosteleros locales; y fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión a la misma ante la ciudadanía y visitantes.

Para ello, Ecovidrio instalará en los negocios participantes un total de 200 nuevos contenedores y les entregará gratuitamente cerca de 1.300 cubos con ruedas para que puedan transportar sus residuos. Como en ediciones anteriores, añaden desde la empresa, también brindará a los hosteleros formación ambiental y sobre economía circular, con cerca de 100 educadores ambientales, que visitarán todos los establecimientos a lo largo del verano.

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Como novedad, este año los hosteleros premiados disfrutarán de una exclusiva master class y una degustación de varios platos a cargo del chef Andrés Torres, distinguido con una Estrella Michelin, una Estrella Verde Michelin, un Sol Repsol y el Basque Culinary World Prize 2024.