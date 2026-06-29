Arte en Ibiza: 'Chico Prats: Art i Fotografia' homenajea el 20 aniversario del fallecimiento del artista

El Ayuntamiento de Ibiza anuncia la inauguración el próximo 13 de julio de la exposición 'Chico Prats: Art i Fotografia (1916–2006)' en la sala es Polvorí. Según informa el Consistorio en una nota de prensa, la muestra quiere rendir homenaje al artista José Manuel Chico Prats con motivo del 20 aniversario de su fallecimiento y del 110 aniversario de su nacimiento. La exposición abrirá sus puertas a las 20 horas y se podrá visitar hasta el 29 de agosto.

El Consistorio destaca la estrecha vinculación del pintor, de origen catalán, con Ibiza, donde pasó todos los veranos y "encontró una de sus principales fuentes de inspiración". A través de la pintura y la fotografía, Chico Prats "retrató paisajes, calles y escenas cotidianas de la isla, imágenes que después trasladó a sus óleos y obras en cera", recuerdan desde Vila.

Fondo artístico del Consell

Según la nota de prensa municipal, la exposición reúne obras procedentes del fondo artístico del Consell Insular de Ibiza y de varias colecciones privadas, entre ellas las de Toni Torres, Joan Torres y Josep Escandell. El recorrido también incluye una selección de fotografías del archivo personal del artista, que 2refleja su proceso creativo y su mirada sobre la realidad ibicenca".

El Consistorio recuerda que la familia de Chico Prats donó hace 13 años más de 3.000 fotografías al Ayuntamiento de Ibiza y al Archivo de Imagen y Sonido Municipal de Ibiza (Aisme). Ese fondo reúne imágenes tomadas principalmente durante las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980. Además, la familia ha ampliado recientemente la donación con otras 100 fotografías.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, afirma en la nota que la muestra permitirá "redescubrir la figura de Chico Prats como creador polifacético, estrechamente vinculado a Ibiza", además de poner en valor "la importancia de preservar y difundir el patrimonio artístico y fotográfico de la isla".