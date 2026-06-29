Cazada en Ibiza una taxista pirata reincidente tras estar a punto de causar un choque en una rotonda

La Policía Local de Ibiza ha denunciado a una conductora por un presunto servicio ilegal de transporte de viajeros tras una intervención realizada durante la madrugada del 27 de junio en la avenida del Vuit d’Agost. La actuación se enmarca en el dispositivo conjunto de control del intrusismo que el Ayuntamiento de Ibiza desarrolla en coordinación con el Consell Insular.

Los hechos se desencadenaron cuando una patrulla de la Policía Local detectó un vehículo que circulaba de forma errática, con cambios bruscos de carril y cometiendo una infracción de tráfico en una rotonda. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, la maniobra obligó a otros usuarios de la vía a frenar para evitar una posible colisión.

Tras dar el alto al vehículo, los agentes comprobaron que en su interior viajaban tres pasajeros. Estas personas manifestaron que habían contratado un desplazamiento remunerado desde un local de ocio, lo que llevó a los policías a activar el protocolo previsto para posibles casos de transporte ilegal de viajeros.

Los inspectores

Ante estos indicios, se requirió la presencia de los inspectores competentes en materia de transporte, que iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas por un presunto caso de transporte ilegal. Durante la intervención también se reforzó el dispositivo policial con el objetivo de garantizar la seguridad de los inspectores y facilitar el desarrollo de las diligencias.

Según consta en las diligencias policiales, la conductora cuenta con antecedentes policiales por hechos similares. Como medida prevista en la normativa vigente, se retiraron dos vehículos, que han quedado a disposición del Ayuntamiento de Ibiza.

El Consistorio ha señalado que esta actuación forma parte de la lucha contra el intrusismo en el transporte público de viajeros. En este sentido, el equipo de gobierno de Ibiza reafirma su intención de "continuar intensificando los controles junto al Consell Insular y el resto de administraciones competentes". El objetivo, según la institución municipal, es "garantizar la seguridad de los usuarios, proteger los derechos de los profesionales del sector del taxi y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente".

La intervención se produce en plena temporada turística, un periodo en el que las administraciones incrementan la vigilancia sobre el transporte irregular de pasajeros, especialmente en zonas de ocio, áreas de gran afluencia y puntos de entrada y salida de visitantes.