Terremoto en Venezuela
Cáritas Ibiza hace un llamamiento de emergencia: "Hoy más que nunca, Venezuela necesita nuestra cercanía, nuestro compromiso y nuestra ayuda"
La organización humanitaria lanza una campaña de emergencia para conseguir fondos y atender las necesidades básicas de las familias afectadas por los seísmos
Cáritas ha puesto en marcha una campaña de emergencia para recaudar fondos destinados a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. La organización solicita el apoyo de la ciudadanía para atender las necesidades más urgentes de las familias que han perdido sus hogares y sus bienes más básicos.
A través de sus redes sociales, Cáritas recuerda que miles de personas han visto cómo los seísmos cambiaron sus vidas en cuestión de segundos: "La emergencia afecta a comunidades enteras que necesitan ayuda para acceder a alimentos, refugio, agua y otros recursos esenciales".
La entidad participa en la respuesta humanitaria con el objetivo de acompañar a la población afectada y hacer llegar la ayuda a las zonas con mayores necesidades. Además, subraya que la solidaridad "resulta clave para sostener la vida y ofrecer esperanza a quienes atraviesan esta situación".
"Hoy más que nunca, Venezuela necesita nuestra cercanía, nuestro compromiso y nuestra ayuda", señala Cáritas en su llamamiento. La organización insiste en que cada donación puede marcar la diferencia para las personas que lo han perdido todo.
Las personas que deseen colaborar pueden realizar una aportación a través de los canales habilitados por Cáritas para la emergencia.
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