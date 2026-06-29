Pocos aparcamientos y a un precio excesivo en el aeropuerto de Ibiza: el PP exige soluciones a Aena

El PP de Baleares ha registrado este lunes en el Parlament balear una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar a Aena y al Gobierno de España un plan urgente de mejora de los aparcamientos y de los accesos a los aeropuertos de Ibiza, Palma y Menorca. En Ibiza, el gestor aeroportuario acaba de licitar por 16.241.125 euros el contrato de servicios para las actuaciones del proyecto de remodelación de la terminal, con un plazo de ejecución de 60 meses. Ahora, la iniciativa de los populares se presenta ante la saturación de plazas y el incremento de costes que denuncian sufrir desde hace meses trabajadores, transportistas y residentes.

En este contexto, la portavoz de la comisión de Turismo del PP, Salomé Cabrera, explica a través de una nota remitida por su partido que cada día reciben "quejas de trabajadores del aeropuerto, taxistas, transportistas y usuarios habituales que no encuentran plaza de aparcamiento o que tienen que pagar tarifas cada vez más altas para poder ir a trabajar". Cabrera insiste en que "esto no es una anécdota, es un problema que afecta directamente a la economía de miles de familias en las islas y que Aena lleva demasiado tiempo sin resolver".

La diputada señala que la concentración de slots durante la temporada alta y en determinados tramos horarios agrava la congestión en los accesos, "especialmente en Palma, donde llegar al aeropuerto de Son Sant Joan se ha convertido en un problema añadido para quienes trabajan allí". Cabrera ha recordado que ya en 2024 el propio sector del transporte denunció el impacto económico de las tarifas y de los sistemas de gestión de Aena, "que terminan repercutiendo en mayores costes para los profesionales, muchas veces por retrasos operativos que no dependen de ellos".

Ordenación de los espacios y tarifas

"Pedimos a [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez algo muy concreto: más plazas para los residentes, mejor ordenación de los espacios y tarifas que no penalicen a quien necesita el aparcamiento para trabajar cada día", afirma la portavoz popular, que reclama también bonificaciones o tarifas reducidas para trabajadores aeroportuarios, transportistas y empresas de servicios que dependen de estas infraestructuras.

Instalaciones del aeropuerto de Ibiza. / Vicent Marí

Cabrera enmarca esta exigencia en un contexto más amplio y ha recordado que Aena y el Gobierno de España están elaborando ahora el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que regirá las terminales baleares durante los próximos cinco años. "Ahora es el momento en el que se deben recoger estas necesidades, con diálogo y consenso con las instituciones de las islas", señala la portavoz del PP.

La diputada vincula además esta reivindicación con la reciente aprobación por el Parlament de la ley de cogestión aeroportuaria, "una herramienta que tiene que servir precisamente para que decisiones como las de los aparcamientos no se tomen desde Madrid de espaldas a la realidad de cada isla".

"No se trata de una infraestructura más; los aparcamientos del aeropuerto son hoy una preocupación real para miles de residentes y trabajadores de Baleares, y Aena tiene que dar respuesta ya", concluye Salomé Cabrera.

Una ampliación polémica

En cuanto al proyecto de ampliación de la terminal, Aena informó el 22 de junio de 2026 de que este contrato incluye la gestión integral y el acompañamiento de todas las actuaciones previstas en el Aeropuerto de Ibiza, desde la redacción de los proyectos hasta su posterior licitación, la ejecución de las obras y la puesta en servicio de las nuevas instalaciones. También contempla la gestión de las futuras actuaciones de adecuación del edificio terminal, con la definición de las intervenciones, la dirección de los proyectos constructivos y la gestión de los procesos de licitación y adjudicación de las obras.

Entre las actuaciones previstas, Aena señala la adaptación del edificio terminal a los nuevos requisitos europeos en materia de control de fronteras, con nuevas superficies para implantar un control de pasaportes centralizado y un nuevo dique exclusivo para pasajeros con destino fuera del espacio Schengen. La reforma supondrá, además, una renovación integral de la sala de embarque y el aumento del número de puertas hasta un total de 32.

El proyecto incluye también sistemas automatizados de última generación en los controles de seguridad, que permitirán mantener líquidos y dispositivos electrónicos en el equipaje de mano, así como la instalación de ocho nuevas pasarelas de embarque. Según Aena, el uso de esta modalidad, que actualmente da servicio a aproximadamente el 25% de los vuelos en temporada alta, podría incrementarse hasta en torno al 75% de la operativa tras la remodelación.

La actuación prestará especial atención a los vuelos interislas, con una zona diferenciada en la sala de embarque y mejoras de accesibilidad a sus puertas mediante rampas y ascensores. Aena prevé también renovar aseos, áreas de descanso, zonas infantiles, espacios para pasajeros con movilidad reducida, locales comerciales y áreas de apoyo, además de crear una segunda planta para oficinas de trabajadores, una terraza para pasajeros y una nueva sala VIP con mayor capacidad.